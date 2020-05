Csehországban a betegek több mint fele már felgyógyult

Csehországban csütörtök reggelig 7979 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, a betegek több mint fele, 4214 ember azonban már felgyógyult - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján közölt hivatalos adatokból.



A járvány áldozatainak száma az utóbbi napokban már csak lassan növekszik. Csütörtökön reggelig 263-an haltak meg, többségük más betegségben is szenvedő idősebb ember volt.



Kórházban 275 személyt kezeltek, akik közül mintegy ötvennél a betegség lefolyása súlyosnak minősíthető.



Az eddig elvégzett laboratóriumi tesztek száma megközelítette a 290 ezret.



Csehországban március elsején diagnosztizálták az első fertőzést. A hatóságok szerint a járvány az utóbbi időben egyre gyengül, és terjedését sikerül ellenőrzés alatt tartani.



A március közepétől érvényes közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó intézkedéseket fokozatosan feloldják. Robert Plaga oktatásügyi miniszter bejelentette: június elején megtartják az érettségiket, majd egy hétre rá a középiskolai felvételiket is. Ezt követően kerülnek sorra a felsőoktatási felvételik. A konkrét dátumot azonban minden egyetem vagy főiskola a saját hatáskörében határozza meg.



Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke megerősítette, hogy az arcmaszkok viselése a köztereken a korlátozások lebontása ellenére továbbra is érvényben marad. Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint a csehek legalább június végéig biztosan kötelezően viselni fogják az arcmaszkokat.



Vojtech csütörtöki prágai sajtótájékoztatóján azt is közölte, hogy május 25-től újra engedélyezik a kórházak és idősotthonok látogatását, amely a járványra való tekintettel március közepétől tiltva volt. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!