Oroszország az ötödik helyre lépett előre az igazolt fertőzések számát tekintve

Oroszország az ötödik helyre lépett előre az igazolt fertőzöttek számának tekintetében, amely 11 231-es napi rekordnövekmény mellett elérte a 177 160-at.



Ezzel Oroszország az elmúlt nap alatt Franciaországot és Németországot is megelőzte. A fertőzések száma Oroszország 85 régiója közül 22-ben meghaladta az ezret. Az új esetek 48,7 százaléka tünetmentes. A halálozások száma 88-cal 1625-re, a gyógyulásoké pedig 2476-tal 23 803-ra nőtt országos szinten.



A napi növekmény az újonnan kimutatott fertőzöttek számában Moszkvában is példátlanul magas, 6703 volt. Ezzel az igazolt esetek száma 92 676-ra nőtt.



Ugyanakkor a helyi operatív törzs szerint a kórházba szállított páciensek száma nem növekszik, ami azt mutatja, hogy a fővárosban sikerült visszafogni a koronavírus terjedését, és megakadályozni, hogy a SARS-CoV-2 a betegeknél súlyos következményekkel járjon. A halottak száma Moszkvában 39-cel 905-re, a gyógyultaké pedig 796-tal 9227-re nőtt.



Galina Kozsevnyikova, az Oroszországi Népek Barátsága Egyetem járványügyi tanszékének vezetője az NSZN hírügynökségnek nyilatkozva rámutatott, hogy az orosz kórházakba több beteg érkezik, mint amennyit kiírnak onnan.



Az országban eddig a járvány kezdete óta csaknem 4,8 millió, az elmúlt egy nap alatt pedig 169,4 ezer tesztet végeztek el. Covid-19 fertőzés gyanújával több mint 231 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



A fehérorosz külügyminisztérium szerdán megfosztotta akkreditációjától az orosz állami Pervij Kanal (Első Csatorna) televíziónak a helyi járványhelyzet feltárásával foglalkozó forgatócsoportját, és csütörtökön Alekszej Kucsinyint, a televízió munkatársát kiutasította az országból. Sajtóértesülések szerint a döntés oka az lehetett, hogy az orosz stáb egy, szerdán Sztolbciból leadott tudósításában azt állította, hogy súlyosan megromlott a helyzet, és a helyiek nem bíznak a helyi statisztikában.



Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden hamis hírek terjesztésével vádolta meg a Pervij Kanalt.



A Kommerszant című gazdasági napilap Fashion Consulting Group prognózisára hivatkozva azt írta, hogy a moszkvai ruházati és cipőboltoknak akár a fele is tönkre mehet a járvány miatt. A legtöbb elbocsátás azoknál a kis- és középvállalkozásoknál lehet, amelyek 300 négyzetméternél kisebb üzlethelyiségeket bérelnek a bevásárlóközpontokban. (mti)

