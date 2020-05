Orbán Viktor Nagy-Magyarországot ábrázoló földgömbbel drukkol a Facebookon a történelemből érettségizőknek

A héten kezdődtek el Magyarországon az érettségi vizsgák, Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig minden reggel egy Facebook-bejegyzésben kívánt sok sikert az érettségizőknek. Szerdán éppen a történelem érettségire került sor, a magyar miniszterelnök pedig egy, a történelmi Magyarországot ábrázoló fényképpel drukkolt a diákoknak:







A bejegyzés önmagában talán nem is lenne túl érdekes, viszont az elmúlt napok romániai történései miatt mégis van jelentősége és akár további diplomáciai feszültségeket is okozhat.



Mint ismeretes, Klaus Johannis államfő múlt szerdán azzal vádolta meg a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy a magyaroknak akarja adni Erdélyt, mivel a képviselőházon hallgatólagosan átment a Székelyföld autonómiáját kezdeményező tervezet, amit az RMDSZ kezdeményezett. Johannis akkor egyenesen Marcel Ciolacunak, a PSD elnökének szegezte a kérdést: „Ciolacu, vajon Orbán Viktor mit ígért ezért cserébe?”



Természetesen Ciolacu tagadta, hogy igaz lenne az elnök gyanúsítgatása, és be is panaszolta Johannist az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD). A történet hatalmas botrányt kavart Romániában és Magyarországon is, tovább gyengítve az amúgy sem erős román-magyar kapcsolatokat.



Orbán Viktor akkor még úgy reagált, hogy: „Várok egy kicsit, hogy letisztuljon a helyzet, és megértsük, mi történt, hogy ezek csak rossz mondatok, vagy pedig rossz szándékok – rossz mondatokban megnyilvánuló – lenyomatai. Nem javaslom azt, hogy változtassunk a jelenlegi politikánkon. Ha persze rákényszerülünk, majd felvesszük a kesztyűt, de most nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk”.



A magyar kormányfőnek egyébként már volt nemrég olyan posztja, amely komoly diplomáciai feszültségeket okozott. Tavaly decemberben Horvátország és Magyarország között alakult ki feszültség egy olyan fénykép miatt, ahol az volt látható, hogy Orbán Viktor egy Nagy-Magyarország térkép árnyékában ült le tárgyalni. (hírszerk.)

