Kísérleti űrhajót indított útnak Kína kedden az ország űrprogramjának legújabb lépéseként - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna.



Az űrhajót pekingi idő szerint kedd délután 6 órakor bocsátották fel a dél-kínai Hajnan szigetén található Vencsang kilövőállomásról az ország legnagyobb hordozórakétája, a Hosszú Menetelés-5B (LM-5B) segítségével, amelynek szintén ez az első útja.



A teszten áteső, emberszállításra alkalmas űrhajó nagyobb, mint a jelenleg használt, háromfős legénység szállítására képes Sencsou, és újrahasználható lesz. A kilenc méter hosszú modell hatfős legénység befogadására alkalmas, de két napig tartó kísérleti útján senki sem tartózkodik az űrhajóban.



Az LM-5B típusú hordozórakéta a Hosszú Menetelés sorozat legnagyobb erejű rakétája, amely nem kevesebb mint 22 tonnányi szállítmányt képes alacsony Föld körüli pályára juttatni.



A CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint a kínai űrkutatási ügynökség sikeresnek nevezte az űrhajó kísérleti repülését.



Kína kiemelten kezeli az űrkutatás fejlesztését az elmúlt években, hogy Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz felzárkózva az űrhatalmak közé kerüljön 2030-ra. Peking tervei között szerepel egy űrállomás kiépítése, valamint egy Mars-misszió is. A háromfős legénységgel tervezett űrállomás központi elemét a tervek szerint a jövő évben állítják majd Föld körüli pályára, a most tesztelt űrhajó feladata pedig az asztronauták odajuttatása lesz. A Mars-misszióra tervezett, Tienven-1 nevű, legénység nélküli orbiter és felszíni jármű a tervek szerint idén indulna útnak. Csang Ko-csien, a kínai Nemzeti Űrhivatal vezetője szerint már júliusban felbocsáthatják, ám a Mars felszínét csupán mintegy hét hónappal később fogja elérni. (mti)

