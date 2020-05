7,4 milliárd euró gyűlt össze a koronavírus elleni küzdelemre

Az Európai Bizottság 1 milliárd eurót adományoz a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag, továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint a tesztelésre - jelentette be az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen hétfőn az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet online nemzetközi donorkonferenciájának megnyitóján.



"A mai nap fordulópont a járvány elleni küzdelmünkben. Sokan vagyunk, de egy a célunk. Ezt a döntést is csapatban hoztuk meg" - hangsúlyozta a bizottság elnöke.



Charles Michel, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke elmondta, hogy a válságra adott válasznak arányosnak kell lennie a járvány súlyosságával.



"Legalább 7,5 milliárd euróra van szükségünk, de talán még többre is. Ki kell fejlesztenünk a vakcinát és mindenki számára elérhetővé kell tennünk" - nyilatkozta.



Emmanuel Macron francia elnök online elmondott beszédében fél milliárd euró támogatást jelentett be.



"Történelmi jelentőségű a mai kezdeményezés. Franciaország kiveszi a részét a küzdelemből, csak együtt győzhetünk. Egyedül szembeszállni a vírussal hiba lenne - hangsúlyozta.



Angela Merkel német kancellár elmondta, hogy országa 525 millió euró hozzájárulást nyújt a kezdeményezéshez. Merkel az adományozó konferenciát reménysugárnak nevezte. Véleménye szerint globális összefogással meg lehet nyerni a járvány elleni küzdelmet, "azonban, még mindig csak erőfeszítéseink kezdetén vagyunk" - nyilatkozta.



Boris Johnson brit miniszterelnök rövid beszédében azt mondta, hogy a vírus legyőzésére szolgáló vakcina kifejlesztése nem az országok közötti versenyről, hanem "életünk legsürgetőbb közös törekvéséről" szól. A brit miniszterelnök bejelentette, országa 388 millió angol fontot ajánl fel a kezdeményezés keretében.



Andrej Babis cseh miniszterelnök a visegrádi országok - Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia nevében tett nyilatkozatában azt mondta, a visegrádi négyek 3 millió euróval, államonként 750 ezer euróval járulnak hozzá a a kezdeményezés sikeréhez.



Azt hangsúlyozta, hogy a védekezés idején azokra a kontinensekre és országokra is figyelmet kell fordítani, amelyek hiányos egészségügyi ellátással rendelkeznek.



Spanyolország miniszterelnöke Pedro Sanchez videóüzenetében elmondta, országa 125 millió euróval járul hozzá a járvány legyőzéséhez.



"Együttműködés nélkül mi magunk is sebezhetőbbek vagyunk" - fogalmazott.



Guiseppe Conte olasz kormányfő videóüzenetében bejelentette, országa 140 millió euró hozzájárulást nyújt a járványügyi felkészüléssel kapcsolatos újításokkal foglalkozó koalíció (CEPI), az Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség (Gavi), valamint a Globális Alap és a nemzetközi gyógyszervásárlási mechanizmus (UNITAID) számára a vakcinakutatás felgyorsítására. További 10 millió euró hozzájárulást nyújt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számára a legsebezhetőbb országok támogatására irányuló munkájához. Félmillió eurót különít el a koronavírus elleni reagálási mechanizmus globális alapja számára, valamint a következő öt év során 120 millió euró hozzájárulást biztosít az Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség (Gavi) globális immunitást célzó törekvésének sikere érdekében.



Információk szerint, ez idáig mások mellett Kanada 850 millió dolláros hozzájárulást jelentett be, Szaúd-Arábia 500 millió dollár, a Dél-afrikai Köztársaság 1,3 millió dollár, Izrael 16 millió dollár, Japán 1,54 millió dollár összegű támogatást ajánlott fel a koronavírus elleni közös fellépés sikere érdekében.



A koronavírus elleni küzdelem jegyében, az Európai Bizottság kezdeményezésére hétfőn rendezett világszintű adományozó konferencia célja legalább 7,5 milliárd euró összegyűjtése olyan diagnosztikai és kezelésekhez szükséges eszközök, gyógyszerek és vakcinák fejlesztése és alkalmazása, amelyek segítségével legyőzhető a világjárvány.



A konferenciát követően von der Leyen bejelentette: az adományozók 7,4 milliárd eurót gyűjtöttek össze a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag, továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint a tesztelésre. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!