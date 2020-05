A Fidesz azt mondja, hogy nem egyeztethető össze a magyar alkotmánnyal az Isztambuli Egyezmény

Politikai nyilatkozatban utasította el a magyarországi kisebbik kormánypárt, a KDNP azt, hogy ratifikálják a nők elleni erőszak megfékezésének érdekében született javaslatcsomagot, az Isztambuli Egyezményt. A KDNP által jegyzett szöveg azt mondaná ki, hogy az Országgyűlés számára nem kívánatos „nemzeti jogunk részévé tenni sem a társadalmi nem fogalmát, sem az Isztambuli Egyezmény genderszemléletét”.



A magyar kormány 2014-ben írta alá az Isztambuli Egyezményt, de a parlament azóta nem volt hajlandó ratifikálni.



A KNDP szerint az egyezmény célja "az Országgyűlésre kényszeríteni olyan döntések meghozatalát, amelyek Magyarország érdekeivel és a magyar emberek többségének akaratával ellentétesek.”



A szöveg szerint a nők elleni erőszakkal szembeni, államközi, egységes fellépést előíró egyezmény ugyancsak ellenkezik „a jogellenes bevándorlással szembeni hatékony fellépést biztosító magyar jogszabályi környezettel”.



A nyilatkozat pedig végső soron arra kéri fel a kormányt, ne tegyen további lépéseket annak érdekében, hogy az egyezmény ajánlásait törvényekben is rögzítsék, és az EU fórumain is képviseljen a kormány az egyezményt ellenző álláspontot.



A nyilatkozat mögé beállt a Fidesz is. “Amit az Egyezmény a nők védelméről előír, már ma is része a magyar jogrendnek, szigorúbb szabályokkal. Az Egyezmény ráadásul olyan genderszemléletet tartalmaz, ami nem összeegyeztethető a Magyarország Alaptörvényével” - írják egy közleményben.



”Az Isztambuli Egyezmény bevezetné a nemi alapú migrációt, ami élénkítené az illegális migrációt és számos visszaélés forrása lenne. Ráadásul csökkentené Magyarország mozgásterét a migráció megállításában. A magyar választópolgárok viszont többször is egyértelműen nemet mondtak a bevándorlásra“ - indokolják a Fidesz-frakció részéről az elutasítást.



A Fidesz arra gondolhatott, hogy az egyezmény hetedik fejezete részletesen szabályozná és rögzítené, milyen speciális jogok illetnék meg az aláíró országokban legálisan menedékjogért folyamodó nőket annak érdekében, hogy az őket különösen veszélyeztető erőszakos bűncselekmények és diszkrimináció ellen hatékonyabban lehessen fellépni. Például annak érdekében, hogy volt házastársa által bántalmazott, menedékkérő nőnek ne kelljen az eljárás alatt egy helyen, vagy háztartásban élnie azzal, ez ugyanis gyakorta megtörténik.



Németh Szilárd, a Fidesz alelnökének az ATV által idézett 2017-es nyilatkozata szerint az isztambuli paktum „egy olyan egyezmény, amelybe ebből a PC-világból belecsempésztek olyan passzusokat, amely gyakorlatilag a hagyományos családmodellt támadja, ha úgy tetszik, a gender filozófiát próbálják átültetni, mi ezt soha nem fogjuk támogatni.” Akkor Németh elmondta, ők soha nem fogják ezt támogatni.



Az isztambuli egyezményt Románia amúgy 2016-ban ratifikálta, a jogharmonizáció azonban lassan halad. Az alapvető problémákról ezzel kapcsolatban itt írtunk.

(mérce.hu/atv.hu)



Címoldali kép: tüntetés az isztambuli egyezmény ratifikálásáért a magyar parlamentnél 2017-ben. Szél Bernadett képviselő Facebook oldaláról.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!