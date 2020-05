Franciaországban júliusig hosszabbítanák a szükségállapotot

Szombaton döntött a francia kormány arról, hogy július 24-ig meghosszabbítják a vészhelyzeti intézkedéseket – ezt Oliviér Veran, francia egészségügyi miniszter jelentette be.



Elmondása szerint még korai lenne a március 24-én bevezetett intézkedéseket feloldani, mert így jóval megugrana az esetek száma, és nagyobb lenne a járvány megismétlődésének a kockázata. A javaslatot hétfőn viszik a parlament elé.



A törvénytervezet külön tárgyalja azokat a kondíciókat, amelyeket azok számára biztosítanának, akik Franciaországba mennek, továbbá egy központi információs rendszert is kiépítenének, amely legfeljebb egy évig figyelemmel követné a regisztrált betegeket és környezetüket.



Franciaországban eddig több mint 167 ezer esetet regisztráltak, és több mint 24 ezer koronavírussal összefüggésben álló halálesetet jelentettek be, a gyógyultak száma körülbelül 50 ezer köré tehető. (digi24, hírszerk)



