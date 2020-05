Lövöldözés volt a két koreai ország határánál

Észak- és Dél-Korea demilitarizált zónájában vasárnap reggel lövések dördültek el, elsőként az észak-koreai részről egy dél-koreai őrállomásra, Cheorwon határvárosánál – írja a BBC, szöuli nyilatkozatokra hivatkozva.



A dél-koreai oldalon nem sérült meg senki. Válaszul két sor lövést adtak le, ugyanakkor figyelmeztetés is elhangzott a déliek részéről.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi provokálta a határmenti konfliktust, a déliek megpróbáltak kapcsolatba lépni Észak-Koreával, hogy meghatározzák az esemény okát.



A brit lap szerint az incidens időzítése érdekes, mert alig 24 óra telt el azóta, hogy 21 nap kiesés után újra a nyilvánosság előtt mutatkozott Kim Jong Un, Észak-Korea vezetője. Az is figyelemre ad okot, hogy Észak-Koreában az elmúlt időszakban több katonai gyakorlat is lezajlott. (bbc, hírszerk.)



