» Orbán Viktor is reagált Klaus Johannis kijelentésére: „most nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk”

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel reagált Klaus Johannis államfő kijelentéseire, amelyben azzal vádolta a PSD-t, hogy Erdélyt odaadja a magyaroknak.



Az interjúban elsősorban a magyarországi koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozott Orbán Viktor, de a riporter kérdésére reagált Klaus Johannis kijelentéseire is (a 17. perctől lehet meghallgatni).



Orbán Viktor úgy fogalmazott: az elnök személyében egy tiszteletreméltó embert ismert meg, aki kiáll az elvei mellett, így Magyarország tiszteli Romániát, mint szuverén államot és az elnökét. Ezért is értetlenséggel figyeli a történteket, mert ilyen mondatokat "a legrosszabb antidemokratikus, zavaros időszakokban sem hallottunk Romániából".



"Várok egy kicsit, hogy letisztuljon a helyzet, és megértsük, mi történt, hogy ezek csak rossz mondatok, vagy pedig rossz szándékok – rossz mondatokban megnyilvánuló – lenyomatai. Nem javaslom azt, hogy változtassunk a jelenlegi politikánkon. Ha persze rákényszerülünk, majd felvesszük a kesztyűt, de most nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk" - mondta, jelezve: nem tudni, provokációról, "balesetről" vagy egy hosszabb távú román nemzetstratégia első mozzanatairól van-e szó.



A miniszterelnök azt javasolta, várjunk, hogy ez kiderüljön, és Magyarország inkább törekedjen a jószomszédi kapcsolatra, adja meg a tiszteletet a románoknak és az elnöküknek, de ugyanezt elvárja a Romániában élő magyarok, a magyarországi magyarok és a magyar államiság iránt is. (mti/hírszerk.)





