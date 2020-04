Bizalmat szavazott a szlovák parlament Igor Matovic kormányának

Jóváhagyta a kormányprogramot a pozsonyi parlament csütörtökön, s ezzel bizalmat szavazott az Igor Matovic vezette, már több mint egy hónapja hivatalba lépett új szlovák kormánynak is.



A kormányprogramot - amelynek elfogadására a 150 fős pozsonyi törvényhozásban legalább 76 voksra volt szükség - a jelenlévő 141 képviselő közül 93-an szavaztak igennel. A négypárti szlovák kormánykoalíciónak 95 képviselője van a parlamentben, ami a háromötödös többséget követelő sarkalatos törvények elfogadására is elegendő.



A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a kormányprogramról szóló jelentésében azt írta: a dokumentumban a Matovic kabinet prioritásként jelöli meg a közkiadásokhoz való "felelősségteljes hozzáállást", valamint a korrupció ellen és az átláthatóságért folytatott harcot, a törvény előtti egyenlőség biztosítását, a minőségi egészségügyi ellátást, a vonzó vállalkozói környezet megteremtését, illetve az élelmiszerönellátás szintjének emelését.



Igor Matovic a kormányprogram elfogadása után azt mondta: a dokumentumban foglalt prioritások az egész koalíció közös vállalásai, és így pártja, az OLaNO mindegyik prioritáshoz egyforma hozzáállást tanúsít majd. "Szlovákiát olyan országgá akarjuk változtatni, ahol jó lehet élni. És nem csak a gazdagoknak, hanem minden polgárnak, aki úgy viszonyul a köztársasághoz, mint egy polgár, és nem úgy, hogy át akarja verni és a (az ország) számlájára akar élni" - idézte Igor Matovic kijelentését a szlovák hírügynökség. A koalíciót alkotó többi párt vezetői saját politikai célkitűzéseik kapcsán elégedetten nyilatkoztak a kormányprogramba foglaltakról.



A dokumentum tartalmát Robert Fico, a legerősebb ellenzéki párt az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) vezetője "sci-finek" minősítette, úgy vélve, hogy az abban foglalt tervekhez semmiféle anyagi hátteret nem biztosítottak. A kormányprogram elfogadásával egyidejűleg a parlament elutasította az előző kormány miniszterelnökének, Peter Pellegrininek azt a javaslatát, amelyben az Irány politikusa annak kinyilatkoztatását kérte az új kormánytól, hogy nem szűnteti meg az előző kabinet népjóléti intézkedéseit.



A szlovák kormánykoalíció legerősebb pártja, az Igor Matovic vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevű jobboldali mozgalom, amelynek jelöltjei hét tárcát vezetnek, köztük a belügyet, a védelmet és a pénzügyminisztériumot is.



A koalíció második legerősebb pártja, a jobbközép Család Vagyunk (Sme Rodina), amelynek két minisztere és egy miniszterelnök-helyettese van a kabinetben. A klasszikus liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) három minisztérium vezetése jutott, köztük a külügyi tárcáé, a centrista liberális Emberekért (Za ludí) pártnak pedig kettő. Igor Matovic kormányát március 21-én nevezte ki Zuzana Caputová államfő.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!