Egy havi járulékukat ajánlották fel az RMDSZ tanácsosai a bánffyhunyadi kórháznak

A Bánffyhunyadi Városi Kórház intenzív terápiás osztályának ajánlották fel egy havi tanácsosi illetéküket az RMDSZ helyi tanácsosai.



„A jelenlegi helyzetben mindent meg kell tenni, egyénileg és közösségileg is, hogy valamilyen formában segítsük a frontvonalon dolgozó embereket. Bár az egy havi tanácsosi járulék nem a legnagyobb összeg, viszont úgy gondolom, hogy ezzel is hozzájárultunk ahhoz, hogy biztonságosabban dolgozzanak a kórház alkalmazottai. Köszönöm a kollégáknak az önzetlen felajánlást!” – mondta el Buzás-Fekete Mária.



Bár a bánffyhunyadi kórházban jelenleg egyetlen koronavírusos beteget sem kezelnek, két személy a kolozsvári járvány kórházban van.



Az alpolgármester elmondta jelenleg a város végén létrehozott intézményes karanténban senki nincsen és házi elkülönítésben is mindössze heten vannak. „Ha odafigyelünk egymásra akkor elkerülhetjük a nagyobb bajt. Kérek mindenkit, hogy maradjanak otthon és csak szükség esetén hagyják el otthonaikat” – tette hozzá az RMDSZ-es alpolgármester. (közlemény)



Nyitókép: Stirile PRO TV

