Az USA Észak-Korea atomfegyver-mentesítését szorgalmazza, függetlenül attól, ki az ország vezetője

Washington továbbra is Észak-Korea atomfegyver-mentesítését szorgalmazza, függetlenül attól, ki az ország vezetője - jelentette ki szerdán tartott washingtoni sajtóértekezletén az amerikai külügyminiszter.



Mike Pompeo mindazonáltal leszögezte: nem kíván az észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un egészségi állapotáról szóló sajtóhírekkel foglalkozni. "A mi küldetésünk változatlan, függetlenül attól, hogy mi szivárog ki Észak-Koreából az ország vezetésével kapcsolatban" - fogalmazott. A távol-keleti kommunista diktatúra vezetője több mint két hete nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, egyes források szerint szív- és érrendszeri műtéten esett át, dél-koreai tisztségviselők azonban úgy vélik, feltételezhetően a koronavírus-járvány miatti óvatosságból nem jelenik meg.



Pompeo hangsúlyozta: az amerikai kormányzat a Donald Trump elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető közötti, 2018 júniusában Szingapúrban kötött megállapodáshoz tartja magát, és annak értelmében változatlan célja "Észak-Korea teljes körű és ellenőrizhető atomfegyver-mentesítése".



Az amerikai külügyminiszter azt hangoztatta, hogy Washington továbbra is reményeket fűz az atomfegyver-mentesítéshez vezető tárgyalásokhoz. Ez szerinte "jó az amerikai és az észak-korai népnek és az egész világnak egyaránt".



Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon e tárgyalások jövőjét nem nehezíti-e Kim Dzsong Un távolléte, Mike Pompeo úgy válaszolt: "rengeteg tennivalónk van, erre összpontosítjuk a figyelmünket".



A tárcavezető kitért Iránra is. Kifejtette: az Egyesült Államok "nem engedi meg" Iránnak, hogy hagyományos fegyvereket vásároljon, azt követően sem, hogy egy erre vonatkozó ENSZ-határozat érvényessége az idén októberben lejár. "Azon fogunk dolgozni az ENSZ Biztonsági Tanácsában, hogy meghosszabbítsuk e fegyvereladási tilalmat, és amennyiben nem tudjuk elérni, hogy más is cselekedjék ez ügyben, akkor az Egyesült Államok minden lehetőséget megvizsgál, hogy egymagában mit tehet" - szögezte le.



A külügyminiszter ismét sürgette Kínát, hogy tegye lehetővé a világ tudósainak a bejutást a vuhani virológiai intézetbe, ahonnan - az amerikai kormányzat tudósok által cáfolt feltételezései szerint - az új típusú koronavírus hanyagság miatt kiszabadulhatott. Megismételte, hogy Pekingnek "transzparensnek kell lennie", különösen azért, mert - mint fogalmazott - Kínában továbbra is "több laboratóriumban folynak kísérletek fertőző kórokozókkal". (mti)

