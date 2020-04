Tízmilliók jelentkezhetnek szűrésre Nagy-Britanniában

Tízmilliók számára vált hozzáférhetővé szerdától a koronavírus-fertőzöttség megállapítására szolgáló szűrés Nagy-Britanniában. A brit kormány célja napi negyedmillió szűrés elvégzése.



Matt Hancock egészségügyi miniszter már előző nap bejelentette, hogy a sikeres próbák után a kormány elkezdi az idősotthonok lakóinak és a gondozószemélyzet tagjainak tömeges tesztelését, függetlenül attól, hogy észlelik-e magukon az új koronavírus okozta Covid-19 betegség tüneteit vagy sem.



Hancock hozzátette: a kapacitások most már lehetővé teszik, hogy elkezdjék a saját otthonukban élő 65 éven felüliek szűrését - abban az esetben, ha az érintettek mutatják a koronavírus okozta betegség tüneteit -, valamint azokét is, akik kritikus fontosságú munkát végeznek és munkájukat nem tudják otthonról ellátni.



A szűrés szerdán kezdődött kiterjesztése azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában 25 millióan jelentkezhetnek koronavírus-tesztre a kormány által erre a célra kialakított online felületen.



A brit kormány tervei alapján csütörtöktől százezerre emelkedik a napi koronavírus-szűrések száma, de Boris Johnson miniszterelnök korábbi bejelentése szerint a cél az, hogy hamarosan naponta 250 ezer szűrővizsgálatot végezzenek Nagy-Britanniában.



A legutóbbi adatok szerint a brit egészségügyi ellátó szolgálat eddig több mint 760 ezer szűrővizsgálatot végzett el és 161 ezer ember szervezetében mutatta ki az új koronavírust.



A Covid-19-járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma meghaladja a 21 ezret, de az új fertőződések és a halálozások napi száma is lefelé tart.



Nyitókép: Rawpixel

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!