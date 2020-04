Trump rendeletben kötelezi a húsfeldolgozókat, hogy folytassák a munkát

Donald Trump aláírta az elnöki rendeletet a húsfeldolgozók munkájának kötelező folytatásáról - közölte szerdára virradóra a Fehér Ház.



Az amerikai elnök a Védelmi Termelési Törvényre hivatkozva rendelte el a húsfeldolgozó üzemek és vágóhidak kötelező folyamatos munkáját.



"Trump elnök jogkörében biztosított rendeletet írt alá annak érdekében, hogy folyamatos legyen az amerikaiak ellátása szarvasmarha-, sertés-, és szárnyashússal" - írta közleményében a Fehér Ház.



Mivel a húsfeldolgozó üzemeket és a vágóhidakat azért zárták le, mert a dolgozók körében több helyütt is sok koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, és emelkedett a Covid-19-betegségben elhunytak száma is, az újra megnyíló és a még mindig termelő üzemekben a dolgozók védőruházatáról ezentúl a szövetségi kormányzat gondoskodik majd. Eddig egyébként 22 nagy húsfeldolgozó üzem zárt be sok tagállamban, az üzemekben több mint 6500 fertőzöttet regisztráltak, és húsz dolgozó halt meg.



"Ezek a bezárások veszélybe sodorják az országos hús- és szárnyasellátást, s ezzel életfontosságú infrastruktúrát ásnak alá szükségállapot idején" - olvasható az elnöki hivatal közleményében.



Donald Trump már kedden délután, a Ron DeSantis floridai kormányzóval a Fehér Házban tartott megbeszélése után jelezte az újságíróknak, hogy aláírja az elnöki rendeletet a biztonságos élelmiszerellátás érdekében.



A szövetségi agrárminisztérium két héttel ezelőtt 19 milliárd dolláros azonnali segítséget helyezett kilátásba a farmereknek és a marhatenyésztőknek, majd az iowai kormányzó kérésére bejelentette, hogy segédkezik a bezárások miatti kényszervágásoknál, és munkacsoportot is létrehoz új piacok felkutatására. (mti)



Nyitókép: rawpixel.com

