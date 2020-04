Joe Biden vezet Donald Trump előtt egy országos felmérés szerint

Hat hónappal az amerikai elnökválasztás előtt a demokraták várható elnökjelöltje, Joe Biden jelentős előnnyel vezet az újraválasztásáért induló republikánus Donald Trump elnök előtt egy új országos felmérés szerint.



A USAToday című lap és a bostoni Suffolk Egyetem politológiai kutatásokkal foglalkozó intézete közös felmérése szerint a jelenlegi elnök demokrata párti kihívója 50:40 százalékos arányban vezet országosan. A megkérdezettek 9 százaléka még nem döntötte el, kire voksol a novemberi elnökválasztáson. Biden egyébként akkor is vezetne támogatottságban Trump előtt, ha lenne egy harmadik párti elnökjelölt is.



"Joe Biden olyan fontos társadalmi csoportokban is vezet, amelyek körében demokrata párti jelöltek korábban nem élveztek támogatottságot. A pártoknak nem elkötelezett, független szavazók megnyerése kulcsfontosságú lesz olyan államokban, mint Pennsylvania, Michigan és Wisconsin" - nyilatkozta a Fox televíziónak kedden David Paleologos, a Suffolk Egyetem politológiai kutatóközpontjának vezetője.



A felmérés szerint a republikánusok körében szilárd a jelenlegi elnök támogatottsága, ám a független választóknak csak 31 százaléka szavazna rá. A férfiak 46 százaléka Trump, a nők 53 százaléka pedig Biden mellett döntene.



Az április 21-26 között készített és hétfőn este nyilvánosságra hozott felmérés eredményei elemzők szerint érzékeltetik Trump megítélését a koronavírus-járvány idején. S az elnök vitatott tevékenysége befolyásolhatja, hogy kire voksolnak az amerikaiak a novemberi elnökválasztáson. Az elmúlt napokban közzétette közvélemény-kutatások mindegyike - egy kivételével - Biden előnyét mutatja.



A CNN hírtelevízió által készített közvélemény-kutatás szerint Biden 53:42 arányban vezet, a NBC televízió és a The Wall Street Journal című lap közös felmérése 49-40 százalékos Biden-előnyt mutat, a connecticuti Quinnipiac Egyetem kutatásai szerint Biden támogatottsága 49 százalékos, míg Trumpot a megkérdezettek 41 százaléka választaná ismét elnöknek. Egyedül a Fox televízió közvélemény-kutatása szerint van holtverseny a két politikus között: mindketten 42 százalékos népszerűséget tudhatnak magukénak. (MTI)



