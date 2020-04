Svájcban a fodrászatok, Norvégiában az iskolák, míg Csehországban a fitness központok is kinyithattak

Svájcban kinyithattak a virágboltok és a fodrászatok, a barkács- és kertészeti áruházak, majd május 11-én valamennyi bolt kinyithat az országban és a közoktatás is újraindul, közölte az Euronews.



A portál beszámolója szerint Norvégiában az alsó tagozatosok visszatérhettek az iskolapadba, de egyelőre egy osztályban legfeljebb tizenöt fő tartózkodhat. Az országban ugyanakkor számolnak azzal, hogy a járvány újra fellángolhat, ebben az esetben ismételten szigorítások következnek.



Bulgáriában megnyitották a parkokat reggel fél tíz és este fél hét között a gyerekek és szülők számára, míg ezen az idősávon kívül a kutyasétáltatók és a sportolni vágyók használhatják azokat.



Csehországban speciális higiéniai szabályok megtartása mellett kinyithattak a 2500 négyzetméternél kisebb üzletek és a legtöbb szolgáltató is. Kinyitottak továbbá a fitness és wellness-központok is, az öltözők és a zuhanyzók használata nélkül. (Euronews/hírszerk.)



