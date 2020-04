Bevezethetik ősztől az otthoni munkavégzés jogát Németországban

Bevezethetik Németországban az otthoni munkavégzés jogát, a szövetségi munkaügyi és szociális minisztériumban már dolgoznak a törvényjavaslaton - mondta a tárca vezetője egy vasárnapi lapinterjúban.



A jogszabálytervezet ősszel kerül a kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül - mondta Hubertus Heil a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban.



A tervezet szerint minden olyan munkakörben igényelni lehet majd az otthoni munkavégzés lehetőségét, amelyben nincs feltétlenül szükség személyes megjelenésre a vállalat telephelyén. A munkavállaló szabadon eldöntheti majd, hogy állandóan, vagy bizonyos napokon dolgozik otthonról.



Ugyanakkor méltányos, „fair szabályokkal megakadályozzuk, hogy az otthonról végzett munka túlságosan belefolyjon a magánéletbe" - mondta a szociáldemokrata politikus, kiemelve, hogy „a home office-ban is lejár a munkaidő, méghozzá nem este tízkor".



A koronavírus-járvány kezdete óta az első óvatos becslések szerint 12 százalékról 25 százalékra emelkedett az otthonról dolgozó alkalmazottak aránya Németországban, ami azt jelenti, hogy nyolcmillióan végzik el a munkájukat hazulról. El kell érni, hogy ezt a járvány után is megtehessék - mondta Hubertus Heil.



A Bild am Sonntag összeállítása szerint az érvényes munkaügyi szabályok szerint az otthoni munkavégzés csak a munkaadó és az alkalmazott külön megállapodásával lehetséges. A munkahelyi balesetekre vonatkozó biztosítás a home office-ra nem érvényes, így nem számíthat kártérítésre az otthon dolgozó alkalmazott, ha a munkaidő alatt balesetet szenved a lakásában.



A járvány kitörése óta sok szakértő foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a válság alatti otthoni munkavégzésből mennyi fog megmaradni azután, hogy eltűnik az életünkből a koronavírus. A váltás mindenesetre jelentős: az MIT kutatása szerint a korábban munkába ingázó amerikaiak 34 százaléka már otthonról dolgozott április első hetében. A Chicagói Egyetem kutatása pedig arra jutott, hogy nagyjából ekkora az aránya azoknak, akik otthonról is el tudják látni a munkával járó feladataikat.



Bár már évek óta egyre többen és többen dolgoztak otthonról, a mostani ugrás összehasonlíthatatlanul nagyobb (ha már az Egyesült Államoknál tartunk, ott eddig nagyjából 4 százalék volt a home office-ból dolgozók aránya). Az előnyök egyértelműek: a munkavállalónak nem kell naponta ingáznia az irodába, a munkáltató pedig spórolhat a fenntartási költségeken. Cserébe viszont a kapcsolattartás virtuálissá válik, ami a munkavégzés szempontjából, de pszichológiai tekintetben is egy teljesen új helyzetet teremt.



Ha a német szabályozást el is fogadják majd, az azt jelentheti, hogy a koronavírus nemcsak ideiglenesen változtatja meg a munka világát, hanem talán örökre is. (mti)



Nyitókép: Pixabay

