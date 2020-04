Május 18-tól kinyithatnak a montenegrói éttermek, bevásárlóközpontok és strandok

A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő.



A hétmilliós Szerbiában egy nap alatt 7483-ról 7779-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A járvány kezdete óta 151-en haltak bele a Covid-19 betegségbe, és 1152-en gyógyultak fel belőle. Szerbiában vasárnap tartottak volna általános választást, ám ezt a járvány kirobbanásakor elhalasztották. Sajtóinformációk szerint a leghamarabb július első felében voksolhatnak a szerb állampolgárok.



Az 1,8 milliós Koszovóban szombatról vasárnapra 703-ról 731-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A SARS-CoV-2 vírusfertőzés következtében húszan haltak meg, 165-en pedig már kigyógyultak a betegségből. Karantén alá vonták a nyugat-koszovói Peja települést és körzetét, mert egyszerre több fertőzöttet is regisztráltak ott. A hatóságok korábban karantén alá helyezték a fővárost, Pristinát is.



A kétmilliós Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 1326-ról 1367-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A Covid-19 betegség szövődményeibe 59-en haltak bele, 374-en pedig kigyógyultak belőle. A macedón elnök bejelentette, május elején összehívja a parlamenti pártok vezetőit, hogy az április 12-re tervezett parlamenti választás megszervezésének új időpontjáról egyeztessenek.



A 620 ezres Montenegróban egy nap alatt 319-ről 320-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A SARS-CoV-2 vírusfertőzés következtében hatan haltak meg, és 153-an már kigyógyultak a betegségből. Május 4-től a tervek szerint újra felvehetik a munkát a taxisok, és a tömegközlekedés is megindulhat azokon a településeken, ahol nincsenek regisztrált fertőzöttek. Szintén május 4-től nyithatnának újra a kisebb üzletek, a múzeumok, a fogorvosi rendelők, valamint a szépségszalonok, május 18-tól pedig kinyithatnának az éttermek, a bevásárlóközpontok és a strandok.



A 3,5 milliós Bosznia-Hercegovinában vasárnapra 1421-ről 1486-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A Covid-19 betegségbe 57-en haltak bele, 592-en pedig meggyógyultak. A korlátozó intézkedések enyhítése és a szép idő rengeteg embert vonzott a parkokba és a sétányokra Boszniában a helyi sajtó jelentése szerint. Emellett a rendőrség közölte, hogy a karanténszabályok enyhítését követően megtízszereződött az országba egy nap alatt hazatérők száma. (mti)



Kiemelt kép: Vivolino képe a Pixabay -en.

