Trump kutatási ötlete: UV-fény és fertőtlenítőszer-injekció koronavírus ellen?

Országos és nemzetközi felháborodást váltott ki Donald Trump amerikai elnök egyik legutóbbi nyilatkozata, amelyben "kutatási ötletként" említette a fertőtlenítőszerek emberi szervezetbe történő injektálását, valamint az UV-fénnyel történő kezelést koronavírus ellen.



Az orvostársadalom egyöntetűen felszólalt, és elismételte, hogy bármilyen fertőtlenítőszer szervezetbe juttatása nagyon káros az egészségre, ha lenyelik az emberek, akkor mérgező, és még a bőr, a szem és légzőszervek külső kitettsége is veszélyes.



A fertőtlenítőszerek, mint például a magas alkoholtartalmú készítmények remekül megsemmisítik a vírusokat a különböző felületeken, tehát nagyon jó ötlet ezeket használni tisztán tartva a gyakran használt dolgainkat. Ugyanakkor van arra is részleges bizonyíték, hogy a vírusok általában véve a felületeken gyorsabban megsemmisülnek, ha közvetlenül ki vannak téve a napsütésnek - ám azt nem tudjuk, mennyi ideig és mennyi UV-fénynek kell kitenni őket, hogy elpusztuljanak - hívta fel a figyelmet a BBC egészségügyi elemzője. Sokkal nagyobb biztonságban vagyunk, ha gyakran és alaposan kezet mosunk, takarítjuk a felületeket, és igyekszünk nem nyúlkálni az arcunkhoz. A leggyakoribb fertőzési lehetőség, ha egy fertőzött személy tüsszentéséből/köhögéséből a levegőbe került mikroszkopikus cseppeket beszívjuk, így a vírus nagyon gyorsan szaporodni és terjedni kezd szervezetünkben, és eléri a tüdőnket. A fertőtlenítőszerek fogyasztása vagy befecskendezése mérgezést és halált okozhat, sőt még csak nem is hatékony - szögezi le a szakértő.



Orvosok veszélyesnek és felelőtlennek nevezték az ötletet, hogy fertőtlenítőszerekkel kellene kísérletezni koronavírus ellen. John Balmes San Francisco-i orvos rámutatott, még a klór kipárolgása is káros a tüdőnek. (bbc)



Kiemelt kép: Hulki Okan Tabak képe a Pixabay -en.

