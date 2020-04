Izrael: a kávézók nyithatnak, de az iskolák még nem

Izraelben

Izraelben a könnyítések újabb szakasza keretében szinte minden bolt kinyithat szombat estétől, csak a fedett helyen lévő bevásárlóközpontok maradnak továbbra is zárva - jelentette a közszolgálati rádió pénteken.



A kormány péntek délelőtt jelentős újabb könnyítéscsomagot szavazott meg elsősorban a kiskereskedelem és a szolgáltatások területén, melyek szombat estétől lépnek életbe.



A szabad téren lévő boltok mind kiszolgálhatják az egészségügyi óvintézkedések betartásával vevőiket. Az üzletek bejáratánál fel kell tüntetni, hogy egyszerre hány embert engedhetnek be alapterületük és a pénztárak számának függvényében, és a többi vásárlónak az utcán kell várakoznia egymástól két méteres távolságban.



Munkába állhatnak a fodrászok, a kozmetikusok és a pedikűrösök is a higiéniai szabályok szigorú követésével. A vendéglőkben, cukrászdákban és kávéházakban már nem csak a házhoz szállítás igénybe vételével süthetnek és főzhetnek, hanem helyben is át lehet venni az ételeket, de az asztalokhoz, pultokhoz továbbra sem lehet leülni.



A rendőrök már nem csak figyelmeztetnek, hanem azonnal büntetnek is kétszáz sékelre, ha hétévesnél idősebbek szájmaszk nélkül tartózkodnak nyilvános helyeken. A maszk a szabad területeken csak mások közelében kötelező, de a zárt helyeken mindig.



A kormány újabb jelentős segélycsomagról is döntött az üzleti élet szereplői számára, elsősorban a vállalkozók és a vállalkozások megsegítésére. Az ipar és a kereskedelem vezetői a bölcsődék, óvodák és az általános iskolák megnyitását is kérik a kormánytól, hogy a kisgyerekes szülők visszatérhessenek munkahelyeikre, de erről egyelőre nem született döntés.



Izraelben a járvány kitörése óta mintegy tizenötezer embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, de 5685 már kigyógyultak a fertőzésből. A súlyos betegek száma folyamatosan csökken, jelenleg 139, akik közül 107-en vannak lélegeztetőgépen. A halottak száma 193. (mti)

