Hollandiában az idősotthonokban is csökken a halálesetek száma

Hollandiában az idősotthonokban is csökken a koronavírus-járvány okozta betegségben elhunytak száma - számolt be róla pénteken a helyi sajtó. Az esetek száma azonban még mindig magas, a vírus minden harmadik idősgondozási intézetben jelen van. Az országban körülbelül 120 ezer ember él idősotthonokban.



A holland sajtó szerint az elmúlt két napban az átlagosnál több embert utaltak kórházba, a közegészségügyi intézet nyilatkozata szerint azonban a héten a felvételek száma csökkenő tendenciát mutatott. A körülbelül 17 millió lakosú országban mintegy 36 ezer fertőzöttet tartanak számon, a járványban elhunytak száma a napokban lépte át a négyezret.



Pénteki adatok szerint Belgiumban egy nap alatt 190-nel nőtt, így 6680-ra emelkedett a fertőzésben elhunytak száma. A helyi sajtó szerint azonban magasabb lehet a halálesetek valós száma a flamand régió idősotthonaiban történt, a statisztikákba azonban még be nem került elhalálozások miatt.



A közegészségügyi szolgálat adatai szerint 4355 embert ápolnak kórházban, közülük 970-et intenzív osztályon. A fertőzések gócpontja továbbra is Flandria. Az országban április közepe óta 44 293 esetben hajtottak végre tesztelést az idősotthonokban, fele-fele arányban az ápolókon és a gondozottakon. A 11,5 millió lakosú országban nagyjából 45 ezer fertőzött van. A belga kormány a nap folyamán jelenti be korlátozásenyhítő stratégiáját.



Luxemburgban pénteki sajtóhírek szerint a fertőzés terjedése lelassult, a fertőzöttek száma nem több mint 11-el nőtt, a kiterjedt tesztelések ellenére is. A valamivel több mint félmillió lélekszámú országban 3665 fertőzött van és 83 haláleset történt a járvánnyal összefüggésben. Az egészségügyi hatóságok a lakosság körülbelül 6 százalékán hajtottak végre teszteket. Az elhunytak átlagéletkora 85 év. (mti)

