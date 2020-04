A brexit élharcosa is rátalált a kolozsvári reptéren várakozó vendégmunkások fényképére, és nem örült neki

A brexit élharcosának számító, ultranacionalista és EU-ellenes Nigel Farage brit politikus a Facebook-oldalán posztolt egy felvételt, amin az április 9-én, a kolozsvári reptéren összezsúfolódott idénymunkásokról készült, akik a repülőgépüket várták, hogy Németországba mehessenek dolgozni.







A kép alá egy rövid, de határozott kommentárt fűzött: „Ez a fénykép egy romániai repülőtéren készült - idénymunkások mennek Nyugat-Európába. Ezt azonnal meg kell állítani!”



Farage posztját már közel 50 ezren osztották meg és több tízezer lájkot és kommentárt kapott, amelyek közül sok minősíthetetlen jelzőkkel illeti a román vendégmunkásokat.



Arról korábban mi is cikkeztünk, hogy a nyugati gazdaságoknak hatalmas szükségük van a kelet-európai idénymunkásokra, Németország pedig be is jelentette, hogy az elkövetkező 2 hónapban 80 ezer idénymunkást tudna fogadni, akik számára a mezőgazdaságban tudnak munkát biztosítani.



Szakértők szerint nem csak Németország, de egész Nyugat-Európa mezőgazdasága megsínyli a kelet-európai idénymunkások hiányát, Spanyolországban már egyenesen arról beszélnek a gazdálkodók, hogy „az eper a földeken marad”. (hírszerk.)

