Beoltották a koronavírus elleni védőoltással az első két tesztalanyt Európában

Nagy-Britanniában pénteken két embert már beoltottak az új koronavírus ellen kifejlesztett védőoltással - számolt be a BBC, majd hozzáteszik, hogy ez az első ilyen kísérlet Európában.



A portál beszámolója szerint a kísérlet során több mint 800 egészséges önkéntest fognak majd beoltani, az önkéntesek felét az újonnan kifejlesztett koronavírus elleni védőoltással, a másik felét pedig a koronavírus ellen hatástalan, meningitisz elleni védőoltással.



A most tesztelésre kerülő oltást három hónap alatt fejlesztette ki Sarah Gilbert, az Oxfordi Egyetem kutatója és csapata, aki úgy nyilatkozott, hogy eléggé bízik a vakcinában



A most tesztelésre kerülő oltóanyagot csimpánzokból nyert adenovírusból fejlesztették ki, hasonló módszerrel már fejlesztettek oltást egy másik koronavírus-betegség, a MERS ellen is.



A portál megjegyzi, hogyha hatásos is lesz ez az oltóanyag, akkor is hónapokig tart majd kivizsgálni, hogy a most beoltott tesztalanyok közül a koronavírus elleni védőoltással kezeltek kisebb arányban fertőződnek-e meg a következő hónapokban, mint azok, akik a teljesen hatástalan oltást kapták. (BBC/hírszerk.)



