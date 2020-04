Oszaka polgármester szerint inkább a férfiak vásároljanak, mert a nők „túl sokat bámészkodnak”

Kemény kritikákat kapott Oszaka polgármestere, miután kijelentette, hogy a járvány miatt az lenne a legjobb, ha a férfiak mennének vásárolni, mivel a nők „túl sokat bámészkodnak és hezitálnak vásárlás közben”.



A polgármester később beismerte, hogy a nézetei kissé régimódiak, de azt mondta, hogy ő ezt tapasztalta a saját családjában is. Szerinte a férfiak egykettőre megvásárolják, "amit mondanak nekik" és sokkal inkább képesek arra, hogy másokkal való érintkezés nélkül hagyják el az üzlethelyiségeket.



A polgármestert most sokan azzal vádolják, hogy „tele van előítéletekkel” és „tiszteletlen a nőkkel és a férfiakkal szemben”, és többen figyelmeztetik, hogy ugyanúgy vannak döntésképtelen férfiak és gyors és határozott nők is. (Via The Guardian)





Nyitókép: Piqsels.com

