Hivatalosan is bezárt Ausztria utolsó szénerőműve, így Belgium után ők a második EU-s tagállam, akik az áramtermelésében teljesen lemondtak a szénenergiáról. Belgium 2016-ban lépte meg ezt - írja az Euraktiv.



Leonore Gewessler energetikáért és környezetvédelemért felelős osztrák miniszter történelmi lépésnek nevezte az erőmű bezárását és azt ígérte, hogy 2030-ra száz százalékban zöld forrásokból biztosítják majd Ausztria energiafogyasztását.



Az erőmű bezárása miatt ugyanakkor még nem vált szénmentessé az ipar az országban, ugyanis jelenleg a Voestalpine acélmű Ausztria legjelentősebb széndioxid-termelője - hívta fel a figyelmet Kathrin Gutmann, az Európai Unióban található szénerőművek bezárásáért küzdő Europe Beyond Coal kampányigazgatója.



Az mindenesetre bizalomra ad okot, hogy a Voestalpine bejelentette: azon vannak, hogy a nagyolvasztó kemencéikből hármat elektromosra cseréljenek le a jövőben.



Az Euraktiv azt állítja, hogy Ausztria után Franciaországban is bezárják majd a szénerőműveket 2022-ben, majd Portugáliában, Szlovákiában és Svédországban várhatóan 2023-ban, Nagy-Britanniában 2024-ben, Írországban és Olaszországban 2025-ben, Görögországban 2028-ban, Hollandiában és Finnországban 2029-ben, Magyarországon és Dániában pedig 2030 számolhatják fel teljesen a szénenergia használatát az áramtermelésben.



A portál állításai szerint Csehországban, Spanyolországban és Észak-Makedóniában még vitáznak arról, hogy bezárják-e egyáltalán a szénerőműveket és más módon próbálják előállítani a villamosenergiát, Németország pedig bejelentette, hogy 2038-ra felszámolja az országban működő összes ilyen létesítményt. (Euraktiv/hírszerk.)



Nyitókép: Pixabay

