A francia parlament szavazni fog a karantén utáni óvintézkedésekről

A francia kormány kedden jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások feloldása utáni óvintézkedésekről nemcsak vitát, hanem szavazást is tartanak majd a parlamentben, jóllehet az egészségügyi rendkívüli állapotról megszavazott törvény erre nem kötelezi a végrehajtó hatalmat.



Az ellenzéki pártok elsősorban az úgynevezett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások (contact tracking app) miatt kérték a szavazást. Miután a kérdés érzékenyen érinti a szabadságjogokat, Edouard Philippe miniszterelnök hétfőn nem zárkózott el attól, hogy a vitát szavazás is kövesse a nemzetgyűlésben. Kedden pedig a parlamenti kapcsolatokért felelős államtitkár, a nemzetgyűlés elnöke és a frakcióvezetők meg is állapodtak a szavazásról.



Gilles Le Gendre, a kormánypárt frakcióvezetője hétfőn a vitát lényegesnek nevezte, de miután a kijárási korlátozások miatt a nemzetgyűlés csökkentett létszámmal ülésezik, szerinte a szavazás nem vezetne semmire.



Az ellenzékből a jobboldali Köztársaságiak, a szocialisták, a kommunisták és a zöldek, valamint egyes kormánypárti képviselők is azt kérték a kormánytól, hogy legyen szavazás a kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások esetleges használatáról a karantén követő időszakban, jóllehet a javaslat szerint a tervezet nem ellentétes a személyes adatok védelméről és felhasználásáról rendelkező szabályozással.



Cédric O, az applikáció kidolgozásáért felelős digitális ügyekért felelős államtitkár ugyanakkor jelezte, hogy az alkalmazás nem lesz kész április végére, amikor is a kormány szeretné bemutatni a jelenlegi kijárási korlátozások május 11-i feloldása után életbelépő óvintézkedések tervezetét. A kormánytag szerint egy nem kész javaslatról nem lehet szavazást rendezni, ráadásul a készülő applikáció nem igényel törvényi vagy szabályozási változtatásokat.



A kormány által javasolt StopCovid elnevezésű alkalmazás célja az, hogy a felhasználó automatikus értesítést kapjon arról, ha egy koronavírus-fertőzött közelébe került. Az applikáció önkéntes alapon és névtelenül működne.



Emmanuel Macron államfő már korábban jelezte, hogy szeretné, ha a kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazások esetleges használatát a parlament megvitatná, miután a kérdés heves vitát váltott ki Franciaországban.



A miniszterelnök vasárnap úgy fogalmazott, hogy a kijárási korlátozások feloldása után valószínűleg még hosszú ideig nem lesz olyan a franciák élete, mint korábban volt.

A karantén május 11-i fokozatos feloldása utáni óvintézkedések három fő elemre fognak épülni a miniszterelnök szerint: a társadalmi távolságtartás betartására, a maszkviselésre, amely várhatóan kötelező lesz a tömegközlekedési járműveken, valamint a lakosság gyors és tömeges tesztelésére.



A tervek szerint a vírushordozókat el fogják különíteni a jövőben is, amennyiben nem lehetséges a többi családtag miatt az otthonaikban, hotelszobákat biztosítanak számukra. A kormány május 11. után is az otthoni munkavégzést fogja ajánlani, a boltokban kötelező lesz a kézfertőtlenítő és a vásárlók közötti minimum egyméteres távolságtartás biztosítása.



Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter kedden a képviselők előtt elmondta: az iskolák újranyitása háromhetes intervallumban fokozatos lesz. A legkisebbek május 11-én térhetnek vissza a tantermekbe, de csak maximum 15 fős csoportokban tanulhatnak együtt. A középiskolások május 18-tól térhetnek vissza az iskolapadokba, szintén osztályonként maximálisan 15-en, míg a 12-14 évesek május 25-től járhatnak ismét iskolába. (mti)

