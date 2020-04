A járvány miatt elmarad a pamplonai bikafuttatás is

Spanyolországban 430-an veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében, ami enyhe emelkedést jelent az elmúlt napokhoz képest - tájékoztatott a spanyol egészségügyi minisztérium kedden. Közölték azt is, hogy idén elhalasztják a hagyományos pamplonai bikafuttatást, amely külföldi turisták százezreit vonzza a navarrai városba.



A SARS-CoV-2 vírus hétfőn 399, vasárnap 410 ember halálát okozta, az áldozatok száma a március elején igazolt első haláleset óta 21 282-re nőtt.



A fertőzést 3968 páciens szervezetében mutatták ki az elmúlt egy nap során, számuk hétfőn 4266-tal, vasárnap 4218-cal lett több. Összesen 204 178 fertőzöttet szűrtek ki a január végi legelső koronavírusos eset óta.



Keddre újabb 1928 regisztrált fertőzött gyógyult meg. Hétfőn ez a szám 3230, vasárnap pedig 2695 volt. Eddig 82 514 ember győzte le a fertőzést.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az ország 17 autonóm közösségéből 14-ben 2 százalék körüli a napi esetszám növekedésének aránya, háromban pedig 6 százalék körül. Vannak olyan térségek, ahol nagyon alacsony vagy szinte nulla az új esetek előfordulása - tette hozzá.



Az egyik ilyen terület a Kanári-szigetek, ahonnan összesen 2085 fertőzést jelentettek, ebből 18-at az elmúlt egy nap alatt, de három szigetén - El Hierro, La Gomera, La Graciosa - hetek óta nincs új fertőzött. Ezeken a területeken hamarabb térhetne vissza az élet a normális kerékvágásba - vélte Ángel Víctor Torres, a szigetek elnöke az Europapress hírügynökségnek adott interjúban.



Véleménye szerint a turizmusból élő térség nem bírja ki, ha az idegenforgalom, a járvány miatt leállított szektorok közül utolsóként, csak az év vége felé indulhatna újra. A bruttó hazai termék (GDP) zuhanása így sem lesz 20 százalék alatt a szigeteken - tette hozzá.



Az autonóm elnök kifejtette: az ma már "túl optimista" elképzelés, hogy a szállodákat június elsejével újranyissák, de reméli, hogy július-augusztustól fogadhatnak belföldi turistákat, első körben csak a szigetek között. Bízik abban is, hogy októbertől már külföldről is érkezhetnek vendégek.



A turizmusból kieső bevételek nagy érvágást jelentenek Navarra tartománynak is, ahol Pamplona önkormányzata kedden bejelentette: idén elhalasztja a hagyományos bikafuttatást, amelyet minden évben a város védőszentjének, San Fermínnek a tiszteletére rendezett ünnepségsorozat keretében tartanak meg.



A 200 ezer lakosú városba ilyenkor mintegy másfélmillió turista látogat bel- és külföldről egyaránt.



A városvezetés nem zárja ki, hogy még ebben az évben, egy későbbi időpontban megrendezik az eseményt, amely eredetileg július 6-től és 14-ig között zajlott volna.



Az ünnepségre szánt összeg egy jelentős részét most a járványügyi helyzet, valamint az abból adódó gazdasági és szociális károk kezelésére fordítják. "Családok százai kérnek segítséget" - mondta online sajtótájékoztatóján Ana Elizalde ügyvivő polgármester, aki a koronavírus-fertőzésből lábadozó Enrique Maya városvezetőt helyettesíti.



Spanyolországban több mint egy hónapja van érvényben a lakhelyelhagyási korlátozásokkal járó szükségállapot. A kormány a héten arra tesz javaslatot a parlamentnek, hogy ezt hosszabbítsa meg május 9-ig.



A kabinet keddi ülésén tárgyal arról is, hogy a korlátozások első enyhítéseként április 27-től a gyerekek kimehessenek az utcára. Sajtóhírek szerint a 12 év alatti gyerekek egy felnőtt kíséretével tehetnek majd egy rövid sétát a szabadban. (mti)



