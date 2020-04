Brit statisztikai hivatal: a halotti bizonylatok harmada említi a koronavírust

A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett tanulmánya szerint az Angliában és Walesben kiállított halottvizsgálati bizonyítványok harmada említette az új koronavírust a halálozásokkal összefüggésben az április 10-én zárult egy hétben.



Az ONS vizsgálatából kitűnik az is, hogy a két brit országrészben - ahol Nagy-Britannia lakosságának 90 százaléka él - a vizsgált héten 18 516 halálesetet jelentettek, 7996-tal többet, mint ahány az öt évre visszatekintő statisztikai átlag alapján az évnek ebben a szakaszában várható lett volna.



Ez 2000 első hete óta a legmagasabb heti halálozási szám ebben a térségben.



Az ONS keddi kimutatása szerint a vizsgált héten egészségügyi intézmények által kiállított halottvizsgálati bizonyítványok közül 6213-ban szerepel az "új koronavírus (Covid-19)" szóösszetétel, vagyis az azon a héten feljegyzett angliai és walesi halálesetek teljes számának 33,6 százaléka kötődhetett valamilyen módon a koronavírus okozta járványhoz.



Az egy héttel korábbi időszakban ez az arány 21,2 százalék volt.



Londonban - a nagy-britanniai Coivd-19 járvány gócában - az április 10-én zárult héten kiállított halottvizsgálati bizonyítványok 53,2 százalékában szerepel a koronavírus szó.



A vizsgált héten történt olyan halálesetek közül, amelyeknek a bizonylata megemlíti a koronavírust, 16 százalék nem kórházakban, hanem idősotthonokban, az elhunytak saját otthonában vagy szociális ellátó intézetekben következett be.



Az ONS kimutatása szerint az idősotthonokban történt halálesetek száma 99 százalékkal emelkedett, vagyis gyakorlatilag megkétszereződött.



A statisztikai hivatal hangsúlyozza ugyanakkor: ebből az összesítésből nem derül ki, hogy azok közül a halálesetek közül, amelyek a normál statisztikai folyamatokból levezethető halálozási szám felett következtek be az adott héten, mennyi köthető ténylegesen és közvetlenül a Covid-19 járványhoz.



Nick Stripe, az ONS egészségstatisztikai részlegének igazgatója a kimutatáshoz fűzött magyarázatában kiemelte: elképzelhető, hogy sok beteg nem fordult orvoshoz más olyan betegségekkel, amelyek végül a halálukat okozták.



Stripe hangsúlyozta, hogy a nagy-britanniai kórházak sürgősségi felvételi osztályainak forgalma a Covid-19 járvány kezdete óta a felére csökkent.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány alakulásáról szóló napi kormányzati sajtótájékoztatókon szinte mindig elhangzik, hogy akinek sürgős ellátást igénylő egészségi problémája van, a járvány ellenére se halogassa a kórházak felkeresését, a sürgősségi és baleseti ellátó osztályok nyitva vannak és fennakadás nélkül fogadják azokat a betegeket is, akik nem koronavírus-tünetek miatt jelentkeznek.



Nagy-Britanniában a legutóbbi adatok szerint eddig több mint 16 ezren haltak meg a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségben.



A brit kormány által közölt halálozási adatok a kórházakban bekövetkezett halálesetek számát mutatják. (mti)

