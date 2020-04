Egy brit kisfiú senkit sem fertőzött meg koronavírussal, pedig 172 kontaktja is volt

Egy kilencéves kisfiú, aki az első regisztrált brit koronavírusos fertőzöttől kapta el a kórt, úgy tűnik, nem adta tovább azt senkinek, pedig a diagnosztizálását megelőzően 172 emberrel is kapcsolatba került.



A Guardian szerint az eset bizonyíték lehet arra, hogy a fertőzött gyerekek sokkal kevésbé terjesztik a fertőzést, mint a felnőttek.



A kisfiú egy francia síparadicsomban kapta el a vírust Steve Walsh-tól - az első regisztrált brit koronavírusos betegtől - és három különböző síiskolában is kapcsolatba került másokkal, de nemhogy azok, de még a legközelebbi kontaktjai, a két testvére sem kapta el a kórt.



A lap megjegyzi, hogy bár a kisfiú a koronavírust nem adta tovább a testvéreinek, a szervezetében szintén meglévő másik két kórokozót, az influenzáért és a közönséges megfázásért felelő vírusokat viszont igen.



Kostas Danis járványtani szakértő szerint az eset bizonyíték lehet arra, hogy a gyermekek esetében teljesen másképp működhet az átvitel a koronavírus esetében.



A kisfiúnak egyébként csak enyhe tünetei voltak, és a teszteléskor a vírusszintje is alig volt kimutatható, ezért az alacsony fertőzési szint is magyarázat lehet arra vonatkozóan, hogy miért nem adta tovább a fertőzést. Ugyanakkor a kutatók szerint általánosan jellemző, hogy a Covid-19-es gyerekek enyhe tüneteket mutatnak vagy teljesen tünetmentesek - és ezek szerint nem is olyan fertőzők, mint a felnőttek. (Guardian/hírszerk.)

