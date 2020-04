Hetvenkilenc európai közéleti szereplő kér fellépést az Orbán-kormány ellen a koronavírus-törvény miatt

Egyszerre tizenkilenc európai lap közölt le egy állásfoglalást, amelyben 79 európai közéleti szereplő figyelmeztet arra, hogy milyen veszélyekkel jár a Magyarországon elfogadott koronavírus-törvény, amely korlátlan ideig lehetővé teszi Orbán Viktor kormánya számára, hogy rendeletekkel kormányozza az országot.



„Mi, európaiak két vírussal kell, hogy megküzdjünk egyidejűleg és egyforma erőbedobással. Az egyik a COVID-19, amely a testünket támadja meg, de van egy másik fertőzés is, amely a gondolatainkat és a demokratikus rendszereinket veszi célba" – kezdik a felhívás, ami a CIVICO Europa nevű szervezet két társelnöke, Guillaume Klossa (Franciaország) és Francesca Ratti (Olaszország), valamint Guy Verhofstadt, volt belga miniszterelnök, a Renew Europe európai parlamenti frakció vezetője és Andor László volt EU-biztos kezdeményezésére született.



Az aláírók teljes listája itt található, Romániából Petre Roman volt miniszterelnök és Lavinia Șandru újságíró, politikus írta alá, de a listán például olyan nevek is szerepelnek, mint Slavoj Žižek világhírű szlovén filozófus, vagy Jean-Clude Juncker, az Európai Bizottság nemrég leköszönt elnöke.



A CIVICO szerint a március 30-án elfogadott törvénnyel a magyar kormány gyakorlatilag korlátlan hatalmat kapott. „Ez a hatalmi koncentráció példátlan az Európai Unióban. Nem szolgálja a COVID-19 – vagy annak gazdasági következményei – elleni harcot. Ehelyett megnyitja az utat mindenféle visszaélések előtt. Köz- és magánjavak fölött a végrehajtó hatalom kénye-kedve szerint, nagyrészt elszámoltathatatlan módon rendelkezhet. Ez a végkifejlete Magyarország évtizedes sodródásának az autokrácia irányába, ami veszélyes."



Az aláírók úgy vélik, hogy bár az EU tagországai a világjárvány közepette korlátozzák bizonyos értelemben az állampolgáraik jogait, de az intézkedéseknek arányosnak és igazoltnak kell maradniuk. Szerintük a magyar kormány határozatlan idejű felruházása a rendeleti kormányzásra európai uniós szerződéseket is megsért, éppen ezért el kell ítélni Orbán demokrácia elleni támadását.



Az állásfoglalás végén arra kérik az Európai Bizottságot, hogy szankcionálja a szerződések megsértését, az Európai Tanácsot és Európai Parlamentet pedig arra, hogy késedelem nélkül fogadják el ezeket a szankciókat. (hírszerk,/index.hu)



