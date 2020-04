Japánban a legális szexmunkások is részesülnek pénzügyi segélyben

Mivel a koronavírus miatt teljes mértékben elestek a bevételüktől, ezért a szexmunkások is kapnak a korábban beígért pénzügyi segélyből Japánban - írja a CNN.



A japán kormányfő, Abe Sinzó nemrégiben jelentette be, hogy minden Japánban lakhellyel rendelkező személynek rövidesen 100 ezer jent (853 euró, 4 125 lej) ad az állam. Az intézkedéssel a kormány célja az, hogy segítse a koronavírus okozta gazdasági körülmények miatt nehéz helyzetbe került lakosságot, illetve stimulálják a recesszió szélére sodródott japán gazdaságot is.



Az országban hosszas politikai vitát vetett fel a kérdés, hogy a szexmunkásokra is kiterjesszék-e az intézkedést, végül ez a döntés született.



Japánban a szexmunkának csak bizonyos fajtái legálisak, például az orális szex a masszázsszalonokban, viszont egyes kutatások szerint a feketepiacon évi 24 milliárd dollár termelődik a prostitúcióból. Japánba sokan a társadalmi megbélyegzés miatt sem jelentik be, hogy szexmunkásként dolgoznak.



A mostani szabályozás értelmében csak azok kapnak a segélyből, akik legálisan dolgozni most nem tudnak, mert az iskolából hazaküldött gyerekeiket nevelik otthon, vagy épp más okból kifolyólag nem jutnak jövedelemhez. A szexmunkások az őket dolgoztató szexügynökségeken keresztül juthatnak majd hozzá a pénzükhöz. (CNN/hírszerk.)



