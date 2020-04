Rendőrnek öltözött fogtechnikus kezdett ámokfutásba Kanadában, legalább 16 emberrel végzett

Ámokfutásba kezdett egy rendőrnek öltözött férfi a hétvégén a kanadai Új-Skócia tartományban, hétfő reggelre már 16 áldozatról lehet tudni. Az 51 éves, fogtechnikus Gabriel Wortman körülbelül ötven kilométeres körzetben, több helyszínen követte el a gyilkosságokat. A rendőrség a bűncselekmény-sorozat kezdete után sem tudja pontosan, hogy a férfi a 12 órán át tartó ámokfutása alatt hány embert ölt meg, és az sem biztos, hogy a vérengzés minden helyszínéről tudomása van már a hatóságoknak.



A bűncselekmény-sorozat szombat éjjel kezdődött az Atlanti-óceán partján fekvő Portapique-ban, 130 kilométerre északra Halifaxtól. Lakossági bejelentések után vonult ki a rendőrség az első bűntény helyszínére, ahol több holttestet is találtak egy házban és a környékén, több épület pedig lángokban állt. A tettes más helyszíneken folytatta a gyilkolást.



A híradások szerint rendőrruha volt rajta, és rendőrautónak álcázott gépkocsit használt, majd később átült egy másik autóba



Később ő is meghalt, de az egyelőre nem világos, hogy rendőrök lőtték-e le egy benzinkútnál, vagy saját kezével vetett véget életének.



Chris Leather kanadai rendőrfőnök szerint korai lenne egyelőre arról beszélni, hogy a tettes milyen indíttatásból cselekedett. Mint fogalmazott, szemlátomást válogatás nélkül gyilkolt.



A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy a gyilkosságok terrorizmussal hozhatók kapcsolatba.



Wortman és az áldozatai - legalábbis egyes áldozatai - között látszólag nincs kapcsolat. A helyi média hosszú órákon át csak egy rendőrnő haláláról tudott, aki az áldozatokat védve vesztette életét, egyik rendőrtársa pedig megsebesült, írja az MTI.



A tartomány elnöke, Stephen McNeil együttérzését fejezte ki az áldozatok családjával, a lövöldözést pedig Új-Skócia történetének egyik legértelmetlenebb erőszakos cselekedetének nevezte. Később Justin Trudeau miniszterelnök is megköszönte a rendőrök munkáját, és együttérzéséről biztosította az érintetteket.



Ez volt a legsúlyosabb tömeges gyilkosság Kanadában 1989 óta, amikor egy fegyveres 14 nőt gyilkolt meg egy montreali tanintézetben, majd végzett magával is. (hírszerk./mti)

