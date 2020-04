Brit kabinetminiszter: még nem szabad a korlátozások feloldásán gondolkodni

A brit kormány egyik magas rangú tagja szerint még nem jött el az ideje annak, hogy az új koronavírus okozta járvány megfékezését célzó korlátozások feloldására lehessen terveket készíteni.



Michael Gove, a kormány munkáját összehangoló kabinetiroda miniszteri rangú vezetője a Sky News brit kereskedelmi televízió, majd a BBC közszolgálati tévétársaság vasárnapi politikai magazinműsoraiban cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a kormány három szakaszból álló - a kisebb üzleti vállalkozások májusi, az éttermek és egyéb vendéglátóhelyek júniusi vagy júliusi kinyitásával, végül teljes normalizálással számoló - korlátozásenyhítési menetrendre dolgozott ki terveket.



Gove mindkét interjúban úgy fogalmazott: a tények és a tényekre alapozott tudományos útmutatások egyértelműen azt diktálják, hogy a kormánynak egyelőre nem szabad a korlátozások feloldásán gondolkodnia.



A Mail on Sunday konzervatív vasárnapi tömeglap által idézett kormányforrások szerint a kabineten belül komoly ellentétek feszülnek a közeli nyitást és a korlátozások hosszabb fenntartását pártolók között.



A mielőbbi nyitás híveinek zászlóvivője a lap forrásai szerint Rishi Sunak pénzügyminiszter, a zárlat gyors enyhítését ellenzők táborának szószólója pedig Matt Hancock egészségügyi miniszter.



Michael Gove a vasárnapi BBC-műsorban egyértelmű utalást tett arra, hogy ez utóbbi tábor tagja. A kabinetirodát vezető miniszter kijelentette: a korlátozások érdemi enyhítésének egyik előfeltétele, hogy széleskörűvé váljon a koronavírus-szűrés, akárcsak annak a minél szélesebb körű feltárása, hogy a fertőzöttek szűrésük előtt kikkel kerültek kapcsolatba.



Gove szerint mindemellett meg kell győződni arról is, hogy a lakosságon belül csökken a fertőződési ráta, és el kell jutni a halálesetek tartós csökkenésének szakaszába is, mielőtt szóba kerülhetne a korlátozások enyhítése. A miniszter szerint még nem teljesült e kritériumok mindegyike.



Nagy-Britanniában jelenleg csak az alapvető szükségleti cikkek, főleg élelmiszerek és gyógyszerek beszerzése céljából lehet kimenni az utcára, és e célból is a lehető legritkábban.



Ezen felül naponta egy szabadtéri testedzés - séta, futás, biciklizés - engedélyezett, de az is egyedül vagy az egy háztartásban élő családtagokkal. Kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember nem tartózkodhat együtt az utcán.



Kivételt jelent a korlátozások alól, ha valakinek orvosi segítségre van szüksége, ha más, rászoruló emberről kell gondoskodnia, vagy ha munkába utazik, de ez utóbbi is csak akkor, ha feltétlenül szükséges, és ha az adott munkát otthonról nem lehet elvégezni.



A brit kormány csütörtökön közölte, hogy a következő három hétben még biztosan nem enyhíti a járvány megfékezését célzó, március 23-a óta érvényben lévő korlátozásokat.



Nagy-Britanniában eddig több mint 15 ezren haltak meg az új koronavírus okozta Covid-19 járványban; a szűréssel kimutatott fertőzések száma meghaladja a 114 ezret.



A brit halálozási statisztikában azok szerepelnek, akik kórházban hunytak el.



A brit szociális gondozóhálózat érdekképviseleti szervezete - National Care Forum - vasárnapi nyilatkozatában mindazonáltal közölte: becslései szerint a brit idősotthonokban és a szociális ellátó intézményekben eddig valamivel több mint négyezren haltak meg koronavírus-fertőzésben, de ők nem szerepelnek a hivatalos halálozási adatokban. (mti)



Kiemelt kép: Alexas_Fotos képe a Pixabay -en.

