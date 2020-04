Karácsonyig zárva tarthatnak a spanyolországi szállodák, kocsmák, vendéglők

Karácsonyig zárva tarthatnak a spanyolországi szállodák, kocsmák és vendéglők - derül ki többek között abból a gazdaságélénkítő tervcsomagból, amelyet a spanyol kormány dolgozott ki a koronavírus-járvány sújtotta ország gazdasági felélesztésére.



Yolanda Diaz spanyol gazdasági miniszter kétlépcsős intézkedéscsomagról beszélt, amely a teljes 2020-as évet lefödi. Első körben csak néhány kulcsfontosságú, de kevéssé kockázatos ágazatban vezetnek be enyhítéseket, mint amilyen az építőipar; az építőiparban dolgozók már ezen a héten munkába mehetnek, mint ahogy azok az alkalmazottak is, akik nem tudnak otthonról dolgozni, és a nem kulcsfontosságú ágazatokban dolgoznak. Mindenki, aki munkába indul, a metró- vagy vonatállomásokon felszállás előtt maszkot kap, amit egész nap viselnie kell. Nyárára újraindul a textilipar is.



Mivel azonban a turizmus-vendéglátóipar ágazata továbbra is kockázatosnak minősül, azt csak egy második fázisban fogják fokozatosan újraindítani; akár karácsonyig bezárva tartják a szállodákat, vendéglőket és kocsmákat.



A turizmus, kultúra, szabadidős tevékenységek területén dolgozó cégek óriási nehézségekkel fognak szembesülni az újranyitásuk során. (digi24.ro)



