Dél-Korea: jelentős számú felgyógyultnak lett újra pozitív a tesztje

A Dél-Koreai Betegségkezelési és Megelőzési Központ (KCDC) pénteki tájékoztatása szerint eddig 163 korábban gyógyultnak nyilvánított személynek lett újra pozitív a koronavírus-tesztje. A hatóságok most próbálják meg kideríteni, hogy mi lehet a hátterében - írja a CNN.



A Dél-Korában korábban már gyógyultnak nyilvánított 7829 fertőzöttből a legfrissebb adatok szerint 163 személy tesztje lett eddig ismét pozitív, ami a gyógyultak 2,1 százaléka. A CNN beszámolója ugyanakkor megjegyzi, hogy nem egyértelmű, hogy a korábban egészségesnek nyilvánított személyek hány százalékát tesztelték újra.



A dél-koreai illetékesek szerint ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti az, hogy ezek a személyek visszafertőződtek. A vizsgálatok szerint úgy tűnik, hogy a vírus maradványai miatt lettek újra pozitívak a tesztek. Kwon Joon-wook, a KCDC igazgatóhelyettese szerint ez egy lehetséges és meggyőző magyarázat lehet a pozitív tesztekre. Több másik országhoz hasonlóan ugyanis Dél-Koreában is reverz transzkripciós polimeráz-láncreakciós (RT-PCR) eljárást használ tesztelésre, amely úgy működik, hogy a betegtől vett mintában megpróbál genetikai bizonyítékot (RNS) találni. Kwon szerint ezek a tesztek annyira érzékenyek, hogy az egyébként már gyógyult személy szervezetében található RNS részeire is jeleznek.



A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy pontosan eldönthessék, mi áll jelenség hátterében. Elmondása szerint a Covid-19 betegséget kiváltó vírus "a legnagyobb kihívást jelentő kórokozó, amellyel az utóbbi évtizedben" találkoztak. "Ez egy nagyon nehéz és kihívást jelentő ellenség" - mondta. (cnn)

