Az egészségügyi miniszter szerint ellenőrizhetővé vált a járvány Németországban

Sikeresek az új típusú koronavírus terjedésének lassítására bevezetett intézkedések, így a járvány ismét ellenőrizhetővé vált Németországban - jelentette ki Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter pénteken Berlinben.



A miniszter szövetségi egészségügyi szakhatóságok és intézetek vezetőivel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy egyelőre véget ért a regisztrált fertőzöttek számának robbanásszerű, exponenciális növekedése, csökken a feltárt új fertőzések napi száma, és április 12. óta meghaladja az aktív esetek számát a gyógyultak, vagyis mindazon igazolt fertőzöttek száma, akik szervezetében már nem lehet kimutatni a kórokozót.



Sikerült megakadályozni az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődését, így májustól el lehet indulni egy "új normalitás" felé, be lehet pótolni a járvány miatt elhalasztott műtéteket és kezeléseket, de az intenzív ágyak 25-30 százalékát továbbra is fenn kell tartani az új típusú koronavírus okozta betegség súlyos eseteinek kezelésére - tette hozzá Jens Spahn.



Aláhúzta, hogy fontos a minél szélesebb körű, de célzott tesztelés. A mindenkire kiterjedő, általános tesztelésnek nincs sok értelme, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a koronavírus-teszt eredménye mindig csak egy "pillanatfelvétel", mert bárki elkaphatja a fertőzést a teszt után.



Azonban a jól célzott tesztelés hozzásegít a járvány ellenőrzéséhez. El kell végezni a vizsgálatot fertőzésgyanús tünetek és fertőzésveszéllyel járó kapcsolat esetén, szűrni kell az egészségügyben dolgozókat, és tesztelni kell a többi között amikor felvesznek valakit egy kórházba vagy ápolással foglalkozó egyéb intézménybe, vagy áthelyeznek betegeket, ápoltakat intézmények között - fejtette ki a miniszter.



Elmondta, hogy a pozitív - a vírus jelenlétét megállapító - tesztek aránya 10 százalék alatt van, míg más országokban nagyságrendekkel magasabb ez az érték, ami ugyancsak azt mutatja, hogy célzottabban kell végezni a vizsgálatot.



Közölte, hogy eddig mintegy 1,7 millió tesztet végeztek el Németországban, és a laboratóriumok kapacitása már heti 700 ezer vizsgálatra alkalmas.



A miniszter arról is szólt, hogy előkészítették az orvosi maszkok kormányzati szervezésű gyártását, 50 céggel állapodtak meg a termékek garantált felvásárlásáról. Így augusztus közepétől hetente 50 millió maszkot gyártanak majd Németországban állami megrendelésére, ami nagyjából elég az egészségügyi rendszer ellátására. Addig az importra összpontosítanak, ezen a héten eddig 80 millió maszk érkezett a kormányzat szervezésében - ismertette Jens Spahn.



Az oltóanyagokért felelős szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (Paul Ehrlich Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel - PEI) vezetője, Klaus Cichutek elmondta, hogy heteken belül elkezdődik az új típusú koronavírus elleni első németországi fejlesztésű védőoltás tesztelésének klinikai szakasza, és várhatóan más kutatások is elérkeznek ebbe a szakaszba még az idén. A PEI minden lehetséges módon segíti a munkát, de nem a hatósági engedélyeztetéshez, hanem a fejlesztéshez kell a legtöbb idő - tette hozzá.



Kiemelte, hogy minden bizonnyal több, és többféle oltás lesz majd a vírus ellen. Egyetlen gyártó biztosan nem tudja majd kielégíteni a világszerte hatalmas igényt - mondta .



A szövetségi gyógyszer- és gyógyászati termék intézet (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - BfArM) vezetője, Karl Broich elmondta, hogy a vírus okozta betegség kezeléséről Németországban is több kutatást folytatnak, leginkább a remdesivir nevű hatóanyag és a hidroklorokin tűnik ígéretesnek, eredmények nagyjából három hónap múlva lesznek.



A hatóság vezetője arról is szólt, hogy nincs gyógyszerhiány a németországi klinikákon és kórházakban.



A Robert Koch járványügyi intézet (Robert koch Institut - RKI) vezetője, Lothar Wieler aláhúzta, hogy Németország ugyan "nagyon jól átvészelte az első hullámot", de még mindig csak a járvány elején tart.



Rámutatott: védőoltás és a vírus által okozott betegséget gyógyító szer hiányában akkor ér véget a járvány, amikor a lakosság 60-70 százaléka átesik a fertőzésen, és a 83 millió lakosú Németország még akkor is csak mintegy 1,3 millió fertőzöttnél tart, ha a tényleges esetek száma a feltéárt, regisztrált esetek tízszerese.



Azzal kapcsolatban, hogy a reprodukciós ráta (R0 érték) az eddigi legalacsonyabbra, 0,7-re süllyedt, vagyis egy-egy fertőzött átlagosan már csak 0,7 embernek adja tovább a vírust - 10 fertőzött 7 embert fertőz meg - aláhúzta: nem lehet megjósolni, hogy mennyire lesz tartós a tendencia, és mindent meg kell tenni, hogy ez az érték 1 alatt maradjon, mert csak akkor hagy alább a járvány.



Az RKI adatai szerint az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) péntekig 133 830 ember szervezetében mutatták ki, ami 2866 esettel több az egy nappal korábbinál.



Azonban a gyógyultnak minősülő, vagyis azon igazolt fertőzöttek száma, akik már átestek a fertőzésen, rekordmértékben, 4700-zal emelkedett, 81 800-ra.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 3868 igazolt fertőzött halt meg, ez 299-cel haladja meg az egy nappal korábbit. (mti)

