Soros György 130 millió dollárt adományoz a járvány elleni védekezésre

A magyar származású amerikai milliárdos összesen 130 millió dollárral kívánja segíteni a koronavírus-járvány elleni küzdelmet világszerte. A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány New Yorkban, Londonban, Berlinben, Mexikóvárosban, Rio de Janeiróban, Ammanban és Cape Town-ban működő kirendeltségein keresztül kívánja eljuttatni a pénzt a rászorulóknak.



Annyit lehet egyelőre tudni, hogy a Soros György által felajánlott összegből:



- 42 millió dollárral segítené az alacsony jövedelmű munkavállalókat, beteggondozókat, menekülteket, bevándorlókat és a politikai üldözötteket.



- 37 millió dollárral segítené a New York-i munkásokat és azok családjait, itt működik ugyanis a Nyílt Társadalom Alapítvány legnagyobb irodája.



- 3 millió dollár kerülne a londoni és berlini irodákhoz, akik ennek segítségével felvehetnék a harcot az álhírek terjesztéssel és támogathatnák az olyan kiszolgáltatott embereket is, mint az idősek.



Az adományok kapcsán Soros György elmondta: a koronavírus-járvány miatt a világ a 2008-as gazdasági világválság utáni legnagyobb kihívással nézz szembe, most pedig az a legfontosabb, hogy irányt váltsunk és biztosítsuk a szociális ellátását a munkásoknak, akiket Soros a „társadalom szívének” nevezett. (Mediafax/hírszerk.)



