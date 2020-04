Brazil kísérletek szerint szívritmuszavart okozhat a klorokin, amelyből Románia is kapott Magyarországtól

Miután több kísérlet is tragédiába torkollott Brazíliában, a kutatók leállították a malária ellenszereként használt klorokin nagy dózisú tesztelését és azt javasolják, máshol is állítsák le azokat - írja az Index.



A szerről korábban azt gondolták, hogy nagy segítséget nyújthat a koronavírus-járvány elleni harcban, de a brazil kísérletek során súlyos komplikáció lépett fel a kísérleti alanyoknál.



Több embernél is szívritmuskavart tapasztaltak, ketten pedig elhunytak, náluk gyors, rendellenes pulzus alakult ki. Igaz az is, hogy a szívritmuszavaroknál talán közrejátszhatott az is, hogy a klorokin hatóanyag mellett mindegyik beteg egy azitromicin nevű antibiotikumot is kapott, amely szintén növelheti a szívritmuszavar kockázatát, de mivel ezt már a tesztelés előtt is szedték a páciensek, a kutatók nem tudják megmondani, hogy ennek a hatása mennyire befolyásolta az állapotukat.



Úgy tervezték, hogy 440 emberen használták volna a klorokint nagy dózisban (600 mg naponta), de már a 81 tesztalany után le kellett állítani a kísérletet. A tudósok most kisebb dózisokkal próbálkoznak, de egyelőre nincs elég adat annak megválaszolásához, hogy a gyógyszer hatékony-e.



Miután korábban biztató eredmények születtek a klorokin és a hidroxi-klorokin-szulfát koronavírussal szembeni hatékonyságáról, a magyar kormány március 25-én megtiltotta ezek kivitelét az országból. Később azonban az RMDSZ kérésére feloldották ezt, és így a romániai kórházakba is kerülhet a hidroxiklorokin gyógyszerből. (Index.hu/hírszerk.)



Nyitókép: MTI

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!