Mivel „már nem fertőznek”, Chilében a halálos áldozatokat is gyógyultként tartják számon

A chilei egészségügyi miniszter szerint már nem fertőznek a koronavírus-járványban elhunytak, ezért a statisztikai adatoknál őket is a gyógyultak között tartják számon egy ideje. Az országban a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint 7500 fölött van a fertőzöttek száma és 2300 embert tekintenek „gyógyultnak” és csupán 83 személy van beírva az elhunytak listájára.



Jaime Mañalich miniszter 898 beteg van, akik már nem fertőznek, és gyógyultként tartják nyilván őket, ebbe beletartoznak azok, akiknek már 14 napja negatív a tesztjük, és azok is, akik „sajnálatos módon elhaláloztak”.



Azt pontosan nem lehet tudni, hogy az országban mióta tartják számon így a vírusban elhunytakat, de a kormány azt állítja, az ő számolási módjukat a nemzetközi egészségügyi szakértők is jóváhagyták.



Az országban március 3-án regisztrálták az első koronavírus-fertőzött beteget, míg az első haláleset március 21-én történt. Az ország határait és a fővárost is nemsokkal később lezárták.



