Több balkáni államban is zárva maradnak a templomok az ortodox húsvétkor, de volt, ahol letartóztatták az érseket

Szerbiában és Észak-Macedóniában is zárva maradnak a templomok az ortodox húsvét alatt, írj az AFP. Az ortodox többségű balkáni országokban péntektől egészen keddig fokozott ellenőrzéseket tartanak majd a hatóságok.



A Szerb Ortodox Egyház kérte az elnököt, hogy engedélyezze a híveknek, hogy részt vegyenek a húsvéti szertartásokon, de az elnök közölte, hogy az orvosok kérésének tesz inkább eleget, és nem engedélyezi a templomok megnyitását. Az Észak-Macedón Ortodox Egyház még a tiltások előtt arra kérte a híveit, hogy akik részt vesznek a szertartásokon, azok tartsák be a szociális távolságot és hagyjanak fel az ikonok csókolgatásával.



Montenegróban is ortodox vallású a lakosság túlnyomó többsége, ott március 22-től van megtiltva a híveknek, hogy templomba járjanak.



Amfilohie érseket - aki több pappal közösen nemrégiben megsértette az országban lévő szigorításokat - múlt vasárnap letartóztatták, de az ügyészség még nem döntött az ügyében. (G4Media.ro/hírszerk.)



