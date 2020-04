Szakértők: genetikailag különbözünk a nyugat-európaiaktól, ezért nem vagyunk katasztrofális helyzetben a járvány miatt

Neves genetikusok úgy vélik, hogy a skandináv, illetve a kelet-európai országok azért állnak viszonylag jól járványügyileg, mert némiképp különbözik a lakosság genetikailag a nyugati-európai országok lakosságától. Ez az eltérés pedig ellenállóbbá tesz minket a kínai koronavírussal szemben.



A belgiumi Gandi Egyetem (Ugent) kutatói összefüggést fedeztek fel egy gén (ACE1) és a Covid-19 lefolyása között. A genetikusok állítják: egy országban minél több személy rendelkezik D polimorfizmussal az említett gén esetén, annál kisebb a halálesetek száma.



„Ahogy haladunk Kelet-Európa felé, annál gyakoribb a lakosság körében az ACE1 gén polimorfizmusa. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a COVID-19 járvány súlyossága is csökken, ahogy Nyugat-Európát elhagyjuk és haladunk Közép- illetve Kelet-Európa felé” – nyilatkozta Joris Delanghe, az egyetem oktatója.



„Egy katasztrófa kellős közepén kellene lennünk. De kimondottan jól állunk ahhoz képest, ahogy állhatnánk” – nyilatkozta a Román Orvosi Genetikai Társaság elnöke. Maria Puiu egyetért abban belga kollégáival, hogy a genetikai különbségek miatt enyhébb lefolyású a járvány Skandináviában, valamit Közép- és Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában.



Rámutatott: a sokkal fejlettebb egészségügyi rendszerrel rendelkező Olaszország és Spanyolország, de még Németország is nehéz helyzetbe került. Maria Puiu szerint ahhoz képest, hogy óriási számban érkeztek haza külföldi vendégmunkások, hogy nem tartják be az emberek a karantént, illetve hogy „vannak olyan kórházmenedzserek, akik veszélyesebbek, mint a vírus, mert nem képesek megérteni, hogy most szigorú szabályokat kell hozni és ezeket be kell tartani, ezért egyik kórház esik el a másik után”, kimondottan jól állunk.



Az elnök szerint a járvány kezdetén azt gondolták, hogy a fertőzöttek harmada esik át tünetmentesen a Covid-19-en, most pedig azt gondolják, hogy ez az arány 50 százalék. Puiu úgy véli, eléggé valószínű, hogy a járvány lejárta után, ha készül egy felmérés, abból az derül majd ki, hogy igen sokan estek át a fertőzésen, lényegében tünetek nélkül. (romania.europalibera.org, digi24.ro, g4media.org, hírszerk.)





