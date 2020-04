Csak 100 méteres körzetben lehet eltávolodni a lakástól keddtől csütörtökig Izraelben

Ismét szigorítják keddtől a kijárási korlátozásokat Izraelben a pészah végét jelző ünnepen.



Benjámin Netanjahu, az átmeneti kormány miniszterelnöke televíziós beszédében újabb szigorításokat jelentett be hétfő este a pészah végét jelző ünnepre. Kedd délutántól csütörtök hajnalig tilos lesz elhagyni a személyi igazolványban lakóhelyként szereplő települést, és csak száz méteres körzetben lehet eltávolodni a lakásoktól.



A koronavírus terjedésének megakadályozására a pészah végét jelző ünnepet, majd az azt követő mimúna nevű, főként az Észak-Afrikából származó zsidóság által megült ünnepet is csak szűk családi körben tarthatják meg az izraeliek, csakis az eleve egy fedél alatt élők, noha a hagyomány hatalmas vendégeskedéseket diktálna ezekre a napokra.



A helyi szokásokkal szemben a friss pékárut áruló boltok is zárva lesznek szerda este, a pészah végeztével, hogy a nyolc napig kenyeret nem fogyasztó, zsidó hagyományokat őrző lakosság ne menjen tömegesen ezekhez a boltokhoz, ahogy általában minden évben történik.



Hasonló kijárási tilalmat vezettek be a pészah kezdetét jelző széder estén is múlt hét szerdán, hogy megakadályozzák a többgenerációs családok találkozását, és ezzel a vírus átadását egymásnak.



Szintén beszédet mondott a tévében hétfő este Beni Ganz, az ellenzéki Kék-fehér párt elnöke, akinek éjfélkor lejár a kormányalakításra kapott 28 napos megbízatása. Ganz a már napokkal korábban megszületett nagykoalíciós egyezmény aláírásáéra szólította fel Netanjahut, és azt mondta, hogy ha nem sikerül megállapodniuk, akkor ismét, negyedszer is választásokat kell tartani Izraelben.



A kormányfő később Twitter-üzenetben a kormányfői rezidenciára hívta riválisát. "Találkozzunk, és írjuk alá ma este" - szólt Netanjahu üzenete Ganzhoz.



Ha éjfélig nem születik megállapodás, akkor az izraeli parlament, a kneszet a következő 21 napban 61 képviselő aláírásával felsorakozhat bármelyik törvényhozó mögé, akinek két hete lesz az új kormány létrehozására. De ha ebben az időszakban sem sikerül kormányt létrehozni, akkor automatikusan újabb választásokat fognak kiírni Izraelben. (mti)



Nyitókép: Oded Balilty / MTI

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!