Már majdnem kétmillió koronavírus-fertőzött van világszerte

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 920 985-öt kedd reggelre, miközben világszerte 119 686-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 453 145-en gyógyultak meg a betegségből - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből.



Hétfő reggel 1 850 527 volt a fertőzöttek, 114 245 a halálos áldozatok és 430 455 a gyógyultak száma.



A fertőzés 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 582 580. A halálos áldozatok száma 23 628, a legtöbben - 7349-en - New York államban vesztették életüket a Covid-19-ben. Az Egyesült Államokban eddig 44 261-en épültek fel a betegségből. Donald Trump amerikai elnök napi sajtótájékoztatóján sikeresnek nevezte a járvány terjedésének lassítását célzó intézkedéseket. Bejelentette, hogy a kormányzati munkacsoport csaknem befejezte az ország gazdasági újraindításának tervét, és néhány napon belül döntés születhet ennek idejéről és körülményeiről a járványügyi szakemberek tanácsai alapján.



Spanyolországban 170 099-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 17 756-ra az elhunytaké és 64 727-re a gyógyultaké. Az országban két hét szünet után megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban elhangzott becslés szerint országosan mintegy 2 millió munkavállaló tér vissza a munkába a napokban. A szigorú korlátozások azonban továbbra is érvényben maradnak.



Olaszországban 159 516 a regisztrált fertőzöttek száma, 20 465 a halálos áldozatoké, 35 435-en gyógyultak meg. A kormány keddtől engedélyezi a könyvesboltok, papír-írószerek és a bababoltok újranyitását. Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio és a déli Campania tartomány azonban ennyit sem enyhít az óvintézkedéseken, ott májusig semmilyen bezárt üzletet nem nyit újra.



Franciaországban 137 877 fertőzöttet, 14 986 halálos áldozatot és 28 001 gyógyultat tartottak nyilván. Emmanuel Macron francia elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.



Németországban 130 072 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 3194 elhunyt, 64 300 meggyógyult. A koronavírus-járvány lassítására bevezetett németországi korlátozások fokozatos lazítását és a vírus jelenlétének minél szélesebb körű, folyamatos megfigyelését javasolta a német nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften). Németországban március közepe óta szinte teljesen leállt az élet a koronavírus-járvány miatt. A kijárási és egyéb korlátozások egyelőre április 19-éig maradnak érvényben.



Az Egyesült Királyságban 89 571 dokumentált fertőzött, 11 347 halálos áldozat és 313 gyógyult beteg volt a keddi adatok szerint.



Iránban 73 303 volt a regisztrált fertőzöttek száma, 4585 az elhunytaké és 45 983 a betegségből felépülteké.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 302 esetet tartottak nyilván kedd reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3345-en haltak meg, a gyógyultak száma 78 148. (mti)

