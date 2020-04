Május 4-ig meghosszabbítják a kijárási korlátozást az olasz sajtó szerint

Nem enyhülnek az új koronavírus-járvány miatti óvintézkedések közvetlenül a húsvéti ünnepek után sem a pénteki olasz sajtó szerint, amely a kormány bejelentését megelőzve úgy értesült, hogy legfeljebb a könyvesboltokat és a mezőgazdasági gépgyártást indítanák újra.



A Corriere della Sera legnagyobb olasz napilap címoldala szerint Olaszország május 3-ig továbbra is "zárva tart", a baloldali La Repubblica azt írta, május 4-től indulhat a korlátozások részleges feloldása. A Libero jobboldali ellenzéki újság megjegyezte, hogy az olaszok türelme elfogyott, "az emberek lázadnak, és ki akarnak menni otthonról".



Giuseppe Conte miniszterelnök péntek estéig ígérte annak bejelentését, meddig hosszabbítják meg a korábban április 13-ig elrendelt óvintézkedéseket.



A kormányfő az utóbbi napokban esetleges oldásról, egy úgynevezett második fázisról beszélt, egyes nem létfontosságú termelési és szolgáltatási ágazatok újraindításával. Az újságok úgy tudják, a korlátozások enyhítéséről még mindig nem született forgatókönyv, a tervvázlatokban többek között a könyvesboltok, a mezőgazdasági gép- és a bútorgyártás, a csecsemőcikkeket áruló üzletek újranyitása szerepel. Ezt a gyáriparosok szövetsége nem tartja elegendőnek. Az ország ipari-gazdasági motorjának tartott északi régiók, amelyek egyben a járvány gócpontjai is, folyamatos nyomást gyakorolnak Rómára a termelés minél előbbi újraindítására.



Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy a fokozatos újrainduláshoz az kell, hogy az olaszországi intenzív osztályok ágyainak legalább fele megüresedjék, valamint megfelelő számú szájmaszkot kell biztosítani a dolgozóknak és a lakosságnak. Jelenleg a fejenkénti három darab, egyszer használatos szájmaszkból sem jutott még mindenkinek, ahogyan az olasz utcákon szolgáló rendőrük is szájmaszk nélkül dolgoznak.



"Az egészség az első, de a gazdaságot sem lehet még sokáig kikapcsolva hagyni" - jelentette ki Giuseppe Conte, aki az - Il Giornale jobboldali újság szerint - a járványhelyzetben eddig erősödő támogatottsága elvesztését félti.



A belügyminisztérium húsvétra rendkívüli szigorítást rendelt el: lezárták az utcákat, tereket, városokat, országutakat. Az üdülőhelyek polgármesterei jogosítványt kaptak a helyi intézkedések további szigorítására. Drónok, helikopterek figyelik Rómát is.



"Ne mozduljatok, ne ügyeskedjetek a korlátozások alóli kibújással!" - figyelmeztette a fővárosiakat Virginia Raggi főpolgármester. Az adatok szerint, a nappal gyakoribb ellenőrzések miatt a késő esti órákban nő az utcákon a mozgás, amikor az egész nap otthon tartózkodó olaszok megpróbálnak egy kicsit kiszökni levegőzni.



A csütörtök este közölt adatok azt mutatják, hogy a járványgörbe még mindig stabil, a diagnosztizált fertőzöttek száma a két nappal ezelőtti 880-ról ismét 1600 fölé ugrott. A halottak száma napról napra még mindig hatszázzal többel emelkedik. Olaszországban már több 18 ezren veszítették életüket, köztük 105 orvos és 28 ápoló. A tízmilliós Lombardiában több mint tízezer járványbeteg halt meg február 20. óta. (mti)

