Oroszországban meghaladta a tízezret a fertőzöttek száma

Oroszországban egy nap alatt 1459-cel, 10 131-re emelkedett az igazoltan fertőzöttek száma a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint.



Ez 16,8 százalékos növekedést jelent. Moszkvában 6698 esetet tartanak nyilván. Az elmúlt nap alatt 13-an hunytak el az országban, ezzel a halottak száma 76-ra emelkedett. A gyógyultak száma 698, 118 fős napi növekmény mellett.



Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) arról tájékoztatta a sajtót, hogy eddig több mint egymillió új koronavírus-vizsgálatot végeztek el, és több mint 171 ezer embert tartanak megfigyelés alatt koronavírus-fertőzés gyanújával.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán közölte, hogy Moszkva nem mondta le a nácizmus felett aratott győzelem 75. évfordulója alkalmából május 9-én tartandó ünnepségekre szóló, más országok vezetőihez intézett meghívókat, de az adott helyzetben megértéssel viszonyul majd az ezzel kapcsolatos döntésükhöz, bármilyen legyen is az. Közölte, hogy még nem született döntés arról, hogy megrendezik-e a moszkvai Vörös téren a hagyományos katonai parádét.



Peszkov azt mondta, nem tudja, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kapott-e meghívást a megemlékezésre.



A szóvivő szerint az oroszországi régióknak készen kell állniuk arra is, hogy az események a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak, de nem szabad túlzásba esniük a gazdasági tevékenység korlátozásában.



Nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az orosz kormányzat prioritásokat fog felállítani az ágazatok és vállalatok válságellenes állami támogatásában. Valószínűsítette, hogy előnyben részesülnek majd azok, akik kényszerleállás körülményei között is folyósítják a fizetéseket, és megtartják a munkahelyeket.



A koronavírus elleni védekezés terheiből a Vedomosztyi című lap összesítése szerint az orosz nagyvállalkozók is kiveszik a részüket. Aliser Uszmanov USM holdingjának részvényesei 2 milliárd rubellel (a rubel jelenleg mintegy 4,40 forintot ér) támogatják az orosz operatív törzs munkáját. Az összeget védőfelszerelésre és az egészségügyi szakemberek szállítására fordítják.



Vlagyimir Potanyin jótékonysági alapja 1 milliárd rubelt folyósított a legvédtelenebbeket támogató civil szervezeteknek. A Mihail Fridman, German Han és Alekszej Kuzmicsov által jegyzett Alfa-grupp közölte, hogy az általa birtokolt A1 befektetési cég éves nyereségét - mintegy 1 milliárd rubelt - az operatív törzsnek fogja átutalni.



Oleg Gyeripaszka UC Rusal és En+ cége három reanimobil (újraélesztési berendezésekkel és műszerekkel felszerelt mentőautó) megvásárlására és három Irkutszk megyei reanimációs klinika megépítésére különített el pénzt.



Mihail Misusztyin miniszterelnök csütörtökön támogatásáról biztosította azt az indítványt, hogy világjárvány idején a kormány szabályozza az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek árát.



Az orosz egészségügyi minisztérium csütörtökön kiegészítette az új koronavírus-fertőzés kezelésére ajánlott készítmények listáját. A felsorolásban a hidroxiklorokin, a klorokin, a meflokin, azitromicin, a nadroparin-kálcium, tocilizumab, lopinavir és ritonavir kombinációja, a rekombináns alfa-interferon és rekombináns béta-1b interferon szerepel. Az umifenovir, a remdesivir, és a favipiravir alkalmazhatósága klinikai kísérleti vizsgálatok szakaszában van Oroszországban.



A moszkvai egészségügyi hatóság összevonta a normál tüdőgyulladásos és a SARS-CoV-2-vírussal fertőzöttek klinikai kezelését, és mindenkit az utóbbi kategóriához tartozónak tekint. A döntést azzal indokolta, hogy a tüdőgyulladásban szenvedők 70-80 százaléka jelenleg Covid-19 betegségben szenved, emellett a páciensek diagnózisában előfordulhatnak pontatlanságok.



Az OMI ügynökség és a Platforma társadalmi előrejelző központ felmérése szerint a 100 ezresnél népesebb orosz városok lakóinak csak 41 százaléka támogatná a keményebb, az éjszakai kijárási tilalomra is kiterjedő járványellenes intézkedések bevezetését. 53 százalék egyetért a kijárási korlátozások megsértőinek videomegfigyelésével.



A megkérdezettek 85 százaléka egyetért a nyilvános rendezvények betiltásával, 62 százalék pedig az önizolálás (az önkéntes házi karantén) rendszerével.



A Kommerszant című napilap idézte Josep Borrellt, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, aki szerint az Oroszországgal államszövetségben lévő Fehéroroszország az unióhoz fordult pénzügyi támogatásért az új koronavírus-világjárvány elleni harchoz. A tisztségviselő azt mondta, hogy a Minszknek nyújtandó támogatás összege, amelyről még nem döntöttek Brüsszelben, mintegy 60 millió euró lehet majd. (mti)



Nyitókép: CNN



