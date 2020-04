Az EU 15,6 milliárd euróval segítené partnereit a járvánnyal szembeni védekezéshez

Az Európai Unió 15,6 milliárd euró összegben nyújt célzott pénzügyi segítséget partnerországainak a koronavírus-világjárvánnyal szembeni védekezéshez - jelentette be az Európai Bizottság szerdán.



Az Európai Unió közös fellépése az egészségügyi krízishelyzet kezelését és az abból fakadó humanitárius igények kielégítését, a partnerországok egészségügyi, vízellátási és köztisztasági rendszerének, valamint a világjárvány visszaszorításához szükséges kutatási és készültségi kapacitásainak megerősítését, valamint a társadalmi és gazdasági hatások enyhítését célozza.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt közölte, hogy a koronavírus terjedésének megállítása céljából az unió hamarosan virtuális donorkonferenciát hív össze a szükséges finanszírozás előteremtésére és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a legkiszolgáltatottabb helyzetű országoknak nyújtott segítség támogatására.



Az uniós bizottság a partnerországokkal együtt biztosítani fogja azt is, hogy a korábban hozzájuk kihelyezett jelentős összegű EU-források szintén a koronavírus hatásai elleni küzdelmet szolgálják - tette hozzá.



Várhelyi Olivér szomszédságpolitikai és bővítésügyi biztos bejelentette: a világjárványra adandó globális válaszintézkedések részeként az unió több mint 3,8 milliárd euró forrást irányít át a Nyugat-Balkánnak, valamint a keleti és déli közvetlen szomszédságban található országoknak szánt forrásokból a most jelentkező valós szükségleteik fedezésére. Egyebek között az egészségügyi válsághelyzetre való sürgős reagálásra, az egészségügyi rendszerek megerősítésére, valamint a világjárvány társadalmi és gazdasági hatásainak enyhítésére.



Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a 15,6 milliárd euró értékű támogatási csomagon belül 3,25 milliárd euró jut Afrikának, ebből 1,19 milliárd az észak-afrikai szomszédságpolitikai partnerországoknak. Az összeg kedvezményezettjei között van mások mellett Törökország, amely 800 millió euróhoz jut. A teljes csomag 1,42 milliárd euró összegű garanciát is tartalmaz Afrika és az EU szomszédságában fekvő országok számára, amelynek forrása az Európai Fenntartható Fejlődési Alap.



A sürgősségi válaszintézkedésekre szánt 502 millió euró segítségével az unió közvetlenül támogatja a gyengébb egészségügyi rendszerrel rendelkező, illetve humanitárius válsághelyzetekkel küzdő országok szükséghelyzeti készültségének és reagálásának erősítését. Támogatja egyebek mellet az egyéni védőeszközök és az orvostechnikai eszközök Európán belüli gyártásának fokozását, az Európában és a partnerországokban jelentkező sürgős szükségletek kielégítése érdekében.



A kutatásra, valamint az egészségügyi és a vízellátó rendszerekre szánt 2,8 milliárd euró segítségével az EU egyebek mellett segíti a diagnosztika, a kezelés és a megelőzés területén folyó kutatásokat. Amikor pedig már rendelkezésre áll a szükséges oltóanyag, elősegíti a gyors engedélyezést, és támogatást nyújt az oltóanyag gyártásához és a kiszolgáltatott helyzetű országokba való eljuttatásához.



A gazdasági és a társadalmi következmények kezelésére szánt 12,28 milliárd euró segítségével az unió egyebek mellett közvetlen költségvetés-támogatást és kedvezményes finanszírozást folyósít a partnerországoknak a társadalmi-gazdasági fejlődést és a szegénység visszaszorítását célzó reformok, valamint a munkavállalóknak a válság időtartama alatti megvédését célzó intézkedések bevezetéséhez. Garanciákkal, likviditással és technikai segítségnyújtással támogatja a magánszektort, különösen pedig a kis- és középvállalkozásokat és az önálló vállalkozókat, és ezzel összefüggésben további garanciákat csoportosít át az Európai Fenntartható Fejlődési Alapból a hitelezéssel kapcsolatos kockázatok rövid távú megosztására. (mti)

