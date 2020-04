Sanders felfüggesztette kampányát az elnökjelöltségért

Felfüggesztette a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folytatott kampányát Bernie Sanders. A vermonti szenátor döntését szerdán jelentette be a kampánya munkatársai számára tartott telekonferencián.



A tájékoztató után a kampánycsapat közleményben tudatta, hogy a 78 éves szenátor felfüggeszti az elnökjelöltségért folytatott küzdelmet. Bár a közlemény a "felfüggesztés" kifejezést használta, és nem azt írta, hogy a szenátor kiszáll a küzdelemből, de elemzők szerint egyértelmű, hogy a párt elnökjelölt-állító konvencióján augusztusban Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke lesz a Demokrata Párt elnökjelöltje, s ezzel Donald Trump amerikai elnök vetélytársa a novemberi elnökválasztáson.







A magát demokratikus szocialistának mondó Sanders a közlemény kiadása után nem sokkal videóüzenetben fordult híveihez. "A győzelemhez vezető út láthatóan lehetetlen" - mondta a szenátor. Majd leszögezte: "arra a megállapításra jutottam, hogy a demokrata elnökjelöltségért folytatott harc nem lesz sikeres. Ezért ma bejelentem kampányom felfüggesztését". Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy "mozgalmunk megnyerte az ideológiai csatát". Utalva a minimálbér emelésének és az egészségbiztosítás reformjának ügyére - amely kampányának fő témái közé tartozott - Sanders azt állította: "ennek az országnak a jövője a mi elképzeléseinken nyugszik".



A szenátor "nehéz" és "fájdalmas" döntésről beszélt. Dicsérte vetélytársát, Joe Bident, és azt ígérte, hogy mellette áll Donald Trump legyőzése érdekében.



Joe Biden közleményben reagált Bernie Sanders döntésére. Dicsérte a vermonti politikust, mert szerinte ráirányította a közvélemény figyelmét a társadalmi egyenlőtlenségekre és igazságtalanságokra. "Sanders szenátor és támogatói megváltoztatták a társadalmi párbeszédet Amerikában" - írta közleményében Biden. Az egykori alelnök ígéretet tett arra, hogy figyel Sanders híveinek szavára, és egyúttal kampánya támogatására sürgette őket. "Szükség van rátok" - fogalmazott.



Amerikai sajtójelentések szerint néhány szövetségese és híve megpróbálta Sanderst rábírni arra, hogy ne adja fel a küzdelmet. Érvelésük szerint a vermonti szenátor befolyásolhatta volna Biden álláspontját néhány kérdésben. Ám a koronavírus-járvány miatt lényegében megszűntek a lehetőségek, amelyek révén Sanders - de Biden is - széles tömegekhez szólhatna. Nincsenek politikai rendezvények, kampánygyűlések, és mind Biden, mind Sanders lemondott arról, hogy közönség nélkül, üres tévéstúdióban rendezett vitán vegyen részt.



Donald Trump a Twitteren reagált Sanders visszavonulására. "Ez pontosan úgy végződött, ahogyan a demokraták és a DNC akarta, úgy, ahogyan az a csalárd Hillary fiaskójánál is történt. Bernie híveinek a Republikánus Párthoz kellene jönniük" - írta az amerikai elnök. A DNC, azaz a Demokrata Országos Bizottság a párt vezető szerve. (mti)



Kiemelt kép: Bernie Sanders Facebook-oldala

