Vége mától a vuhani vesztegzárnak

Szerdától, április 8-ától feloldották Vuhanban a január 23-a óta tartó vesztegzárat. A kínai városban, ahonnan a világjárvány elindult, 11 millió embert érintettek az utazási és egyéb korlátozások. Kínai adatok szerint Vuhanban több mint 50.000 személy fertőződött meg, és több mint 2500-an haltak meg - írja a Reuters. A nagyvárosban az utóbbi 2 hétben két új koronavírusos esetet regisztráltak.



A hírügynökségnek vuhani lakosok megkönnyebbülten nyilatkoztak: a szerdán újranyitott Tianhe repülőtéren sorba álló Wang Wenshu a szüleit akarja meglátogatni. Ám a repülőtéren még volt pár utas, aki teljes védőfelszerelést és arcmaszkot viselt. Szerdán kora reggelig több mint 10 ezer személy hagyta el Vuhant repülőgépen. Várhatóan 55 ezer lesz első nap a vonaton távozók száma. Pekingbe nem indul még repülőgép, és a nemzetközi járatokat sem indították újra még. Aki Pekingbe akar utazni, két lépcsős tesztelési procedúrán kell átmennie.



Vuhanban lassan minden visszatér a régi kerékvágásba; hivatalosan március 28. óta beutazókat is fogadtak, de a helyiek nem utazhattak sehová. A mallok és boltok március 30-án nyithattak meg újra; előttük hosszú sorok kígyóznak, mivel a vásárlók legkevesebb egy méternyi távolságra kell álljanak egymástól. A szerdai sajtótájékoztatón a tartomány vezetősége is óvatosan nyilatkozott: még nem beszélhetnek győzelemről, és addig mindenkinek ugyanolyan óvatosnak kell lennie, mint azelőtt.



Kínában ugyanakkor az északi határ térségében új gócpont van kialakulóban, ahogy Oroszországból térnek haza az emberek. Heilongjiang tartományban, Suifenhe városban a Vuhanban most feloldott korlátozásokhoz hasonlóakat vezettek be: kijárási tilalmat rendeltek el, és családonként egyetlen ember hagyhatja el otthonát 3 naponta egyszer a legszükségesebb beszerzések érdekében.



Hogy megelőzze a külföldről érkező fertőzéseket, Kína csökkentette a nemzetközi repülőjáratok számát, és gyakorlatilag minden külföldinek megtiltotta a beutazást. Áprilistól pedig minden nemzetközi beutazást szigorúan ellenőriznek, tesztelik az utasokat. (reuters)



Kiemelt kép: User:Vmenkov - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!