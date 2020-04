Oroszországban egy nap alatt 1175-tel nőtt a fertőzöttek száma

Oroszországban egy nap alatt 1175-tel, 8672-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 15,7 százalékos növekedési rekordot jelent. Egy nappal korábban 1154 fős növekményt jelentettek. Moszkvában 5841 fertőzöttet tartanak számon. Az elmúlt egy nap alatt öten hunytak el a Covid-19 betegség következtében, a halottak száma 63. Eddig 580 gyógyulást regisztráltak. A szűrések száma meghaladta a 900 ezret, ebből csaknem 260 ezret a fővárosban végeztek el.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy még nem telt el elegendő idő a járványhelyzet dinamikájának megértéséhez, ezért korai még megnevezni a korlátozások határidejét. Közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnök és a téma szakértőinek keddi tanácskozásán ebben a kérdésben nem született döntés.



Egy nappal korábban Veronyika Szkvorcova, a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség vezetője úgy vélekedett, hogy a tesztelések számának növelése mellett Oroszország 10-14 nap múlva érheti el a fertőzöttséggörbe csúcsát - amikor az újonnan megfertőződöttek száma megközelítőleg azonos marad. A csökkenés a volt egészségügyi miniszter szerint valamikor június első harmadában vagy közepe környékén kezdődhet el, ha a folyamat forgatókönyve nem változik meg.



Moszkvában a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint eddig 10 kórházat és 9 laboratóriumot alakítottak át a koronavírussal fertőzött páciensek diagnosztizálására és gyógyításukra. További 25 intézményben folytatódnak a munkálatok. A csecsenföldi Groznij repülőterén szombattól a Moszkvából érkező utasoktól meg fogják követelni a fertőzésmentességi igazolást és az arcmaszk viselését.



Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök közölte, hogy Oroszország több mint 30 országnak küldött a koronavírus-tesztkészleteiből.



Közben folytatódott a világjárvány miatt külföldön rekedt orosz állampolgárok hazaszállítása. New Yorkban felszállt az Aeroflot gépe, amely előzőleg az Interfax szerint mintegy 400 amerikait szállított haza Oroszországból.



A Moszkvába tartó oroszok száma a Kommerszant című napilap értesülése szerint mindössze 61, ami az értük elküldött 402 ülőhelyes Boeing 777-es kapacitásának mindössze a 15 százaléka. A lap úgy tudja, a New York-i JFK repülőtéren botrányt kavart, hogy több tucatnyi hazatérni kívánó embert nem engedtek fel a gépre.



Peszkov ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a hazaszállítandó állampolgárok számát a járványhelyzet kezeléséért felelős operatív törzs azért korlátozta, mert meg kell szerveznie a hazatérők kéthetes elkülönítését, azt megakadályozandó, hogy a fertőzés ellenőrizetlenül terjedjen. Hozzátette, hogy a hazatérni kívánók egy részét azért tartották vissza, mert nem tudtak felmutatni fővárosi vagy Moszkva megyei lakcímigazolást, és mert a beszállítás előre egyeztett lista alapján folyt.



Korábbi közlés szerint a washingtoni orosz nagykövetség mintegy 2300 hazatérni kívánó orosz állampolgárról tud, akik közül mintegy 500 tartózkodik New Yorkban.



Az elkövetkező napokban további különjáratok indulnak majd Oroszországba egyebek között Thaiföldről, Indiából, Montenegróból és Spanyolországból.



Oroszországban több, létfontosságúnak ítélt és ezért az országos kényszerszabadság idején is működő cégnél, egyebek között a nemzeti vasúttársaságnál és egyes olajvállaltoknál a Vedomosztyi című gazdasági lap szerint négynapos munkahetet vezettek be a veszteségek mérséklése érdekében. A Moszkva és Szentpétervár között közlekedő Szapszan expressz járatsűrűségét menetirányonként napi 4-4 szerelvényre csökkentik az április 13-29. közötti időszakban.



A fővárosi rendvédelmi hatóság szerdán arra figyelmeztetett, hogy az orosz alvilág megpróbál hasznot húzni a helyzetből. Moszkvai bűnözők egy csoportja például telefonon vagy hivatalosnak tűnő sms-üzenetekben próbál "bírságot" kicsalni az emberekből, azt állítva, hogy megsértették a karantén vagy az önizoláció előírásait. Mások a világhálón segélyt, önkéntesek támogatását vagy hitelátütemezést ígérve, hamis űrlapok segítségével próbálják megszerezni a hiszékenyek bankkártyaadatait. Álorvosok azzal próbálnak meg pénzt kihúzni áldozataikból, hogy védőfelszerelést árulnak, vagy azt hazudják nekik: kórházba került valamelyik hozzátartozójuk, és hozzá kell járulniuk az ápolásukhoz. Moszkvában a helyi rendőrség tájékoztatása szerint elfogtak egy kábítószerárust, aki ételfutárnak álcázva szállította házhoz az áruját. A gyanúsítottnál 500 gramm marihuánát találtak.



A parlament két házában sajtóértesülések szerint támogatásra talált az elnök mellett működő emberi jogi tanácsnak az a kezdeményezése, hogy a SARS-CoV-2 vírus terjedése miatt hirdessenek ki széles körű amnesztiát az országban. Az elnöki hivatal az ügyben kikérte az igazságügyi tárca véleményét.



Kínában, az orosz határ mentén fekvő Hejlungkiang tartománybeli Szujfen-ho városban szerdáig 25, Moszkvából hazatért embert diagnosztizáltak koronavírussal. (mti)



Kiemelt kép: Evgeni Tcherkasski képe a Pixabay -en.

