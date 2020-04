Libération: 50 és 97 ezer között lehet a koronavírus-fertőzésben meghaltak valós száma Kínában

Független felmérések szerint a hivatalosan elismert 4 ezer helyett 50 és 97 ezer közöttire tehető a Kínában koronavírus-fertőzésben elhunytak száma – írja az rfi.ro a Libération cikkére hivatkozva. A lap szerint a kínai hatóságok számos eszközt bevetettek annak érdekében, hogy eltussolják a valóságot.



Mint írják, tetten érhető egy törekvés, mely Kínát a koronavírus elleni harc abszolút győztesének szeretné láttatni, a világ egyes számú nagyhatalmának e tekintetben. Közvetve pedig a kínai rendszer, azaz a tekintélyelvű berendezkedés felsőbbrendűségét hirdetik.



A Kínai Emberijog-védő Szervezet kutatásai szerint azonban a valóság jelentősen eltér a propagandától. A jogvédők 900 letartóztatási, megfélemlítési, illetve cenzúrázási eset tanulmányozása alapján fogalmazták meg állításaikat. A Libération kijelenti, hogy Xi Jinping kínai elnöknek sikerült az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is meggyőznie, hogy néhány héttel halasszák el a világjárvány (pandémia) kihirdetését.



“Kínában a párt fontosabb volt, mint az emberek egészsége” – vonja le a következtetést a lap, amit szerintük kitűnően példáz az, ahogy a fertőzés gócpontjának számító Wuhanban január 18-án 40 ezer családot hívtak megy egy ünnepségre, melynek célja Xi Jinping elnök dicsőítése volt. Annak ellenére hívtak össze ennyi embert, hogy akkor már halottjai is voltak a járványnak. A bankett résztvevői között, mint írják, voltak fertőzöttek is, például neves művészek, akik maszkot viseltek.



A Libération szerint bár Kína a világ megmentőjének szerepében akar tetszelegni a koronavírus kapcsán, nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen mértékben járult hozzá a járvány elszabadulásához. (rfi.ro, hírszerk.)



Fotó: Xi Jinping Facebook-oldala

